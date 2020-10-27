Migall Gross Market, 20 bin çeşit ürünü e-ticarete açtı

27 Ekim 2020

HİLAL SÖNMEZ-KAYSERİ

Erdem Gıda olarak toptan satış alanındaki 45 yıllık tecrübesini 2019 sonunda market yatırımına dönüştürerek Migall Gross Market’i kuran Anadolu Çarşı Mağaza İşletmeleri, şimdi de COVID-19 pandemisiyle canlanan e-ticarete yöneldi. Yaklaşık 20 bin ürün çeşidiyle tüketicinin neredeyse tüm ihtiyaçlarına cevap verebilen Migall Gross Market’in, geniş raf aralığıyla alışverişte sosyal mesafenin korunmasına yönelik dizayn edildiğine vurgu yapan Anadolu Çarşı Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Erdem, e-ticarete kayan müşteri taleplerine de cevap verebilmek için www.migallgetir.com’u hayata geçirdiklerini söyledi.

Migall’in 5 bin metrekarelik alanıyla Kayseri’deki en büyük perakende ve toptan satış merkezi olduğunu ve raf aralıklarının da yaklaşık 3 metreyi bulduğunu kaydeden Erdem, “Salgında market içinde geniş raf aralıkları oluşturduk ancak, diğer taraftan ihtiyaçlarını online ortamdan gidermeye çalışan tüketicilerimizi de yok sayamazdık. Tüketicilerimiz yüz yüze alışverişte bulabilecekleri tüm Migall ürünlerini internet sitemizde de aynı fiyattan bulabiliyor. Sadece e-ticaret adımıyla sınırlı kalmayacağız. Değişen ihtiyaçlar ve değişen alışveriş kültürüne yönelik kendimizi her zaman yenilemeye devam edeceğiz” diye konuştu.

Migall Gross Market, perakende müşterilerinin yanı sıra toptan ürün tedariki bakımından fabrikaların ve kurumların da ihtiyacına cevap veriyor. Market bünyesinde yeni hizmete giren oto yıkama alanı ile de müşterilerin alışveriş sırasında araçlarını yıkatarak zamandan tasarruf sağlayabildiklerini kaydeden Erdem, şunları söyledi: “Müşterilerimize en kaliteli hizmeti sunma çabasındayız. Şu anda Kayseri’de et ürünleri de dâhil 20 binden fazla çeşit sunan başka bir market yok. Üstelik her bütçeye hitap ediyoruz. Yeni hizmete sunduğumuz oto yıkama yerimizle de müşterilerimize zaman ve indirim hediye ediyoruz. migallgetir.com’u da güçlü bir altyapıyla hayata geçirdik. Müşterilerimizin internet alışverişlerinden de en az yüz yüze alışverişte olduğu kadar memnun kalmasını önemsiyoruz.” Kenan Erdem, uzun vadede Migall Gross’u Türkiye genelinde şubeleştirmek istediklerini de ifade etti.