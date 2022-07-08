Migiteks’in elastan üretim tesisi yatırımına devlet teşviki

Migiteks Tekstil tarafından Niğde'de yapılacak elastan üretim tesisi yatırımı, ‘Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Karar’da belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde desteklenecek.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, Niğde'de elastan üretim yatırımının süresi 5 yıl olarak belirlendi. Yatırımın öngörülen sürede gerçekleştirilememesi halinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından bu sürenin yarısı kadar daha ek süre verilebilecek.

Komple yeni yatırım olarak planlanan projenin öngörülen sabit yatırım tutarı 2 milyar 872 milyon 62 bin 240 lira olarak tespit edildi. Yatırımla öngörülen ilave istihdam 500, öngörülen nitelikli personel sayısı ise 20 oldu. Yatırım süresi sonunda yılda 35 bin ton elastan üretilmesi planlanıyor.

Yatırım projesi, gümrük vergisi muafiyeti (vergi indirim oranı yüzde 100, yatırıma katkı oranı yüzde 85, yatırım katkı tutarının yatırım döneminde kullanılabilecek oranı yüzde 100), KDV istisnası, KDV iadesi, vergi indirimi, sigorta primi işveren hissesi desteği (azami tutar sınırı olmaksızın 10 yıl), gelir vergisi stopajı desteği (10 yıl), nitelikli personel desteği (azami 30 milyon TL), enerji desteği (işletmeye geçiş tarihinden itibaren 10 yıla kadar 100 milyon lirayı aşmamak üzere enerji tüketim harcamalarının yüzde 50'si) gibi teşviklerden yararlanacak.

Nitelikli personel desteği, her bir nitelikli personel için asgari ücretin aylık brüt tutarının 20 katını geçmemek üzere 5 yıl uygulanacak.

Enerji desteği, kısmen işletmeye geçildiğinin Bakanlıkça tespit edildiği veya yatırımın tamamlama vizesinin yapıldığı ayı takip eden aydan itibaren Karar'da belirlenen oran ve süre aşılmamak kaydıyla azami destek tutarına ulaşıncaya kadar devam edecek.

Yatırımın tamamlanmasını müteakip, tamamlama vizesi için firma tarafından Bakanlığa müracaat edilecek. Karar hükümleri Sanayi ve Teknoloji Bakanınca yürütülecek.