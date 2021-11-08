Migros, 2 ilde 25 mağaza için anlaşma imzaladı

Migros, AY-Mar'ın Trabzon ve Giresun'daki 25 mağazasını devralmak için sözleşme imzaladı.

Şirketten KAP'a yapılan açıklamada, "Şirketimizin stratejik hedefleri doğrultusunda, Ay-Mar Ticaret Limited Şirketi tarafından Trabzon ve Giresun illerinde işletilmekte olan 25 adet mağazanın kiracılık hakkının ve kira sözleşmelerinin, sabit kıymetleri ile birlikte şirketimize devri hususunda şirketimiz ile satıcı arasında devir sözleşmesi imzalanmıştır. Devre konu 25 mağaza içerisinden devir şartlarını yerine getiremeyen mağazaların varlığı halinde, bu mağazaların Şirketimize devri gerçekleşmeyecektir." denildi.

Açıklamada, söz konusu devir işlemine ilişkin izin alınması için bugün itibarıyla Rekabet Kurumu'na başvuru yapıldığı da belirtildi.