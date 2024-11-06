Migros, 2024 yılı beklentilerini yukarı yönlü güncelledi

Migros'tan yapılan açıklamaya göre, TMS 29 enflasyon muhasebesine göre, Şirketin 2024 yılı reel konsolide satış büyümesi hedefi ~%10'dan %10-12'ye yükseltildi.

Şirket’in, TMS 29 hariç yıl sonu konsolide satış büyümesi hedefi ~%75'ten %76-78'e revize edildi. Migros, 2024 yılı için TMS 29 etkisi dahil konsolide FAVÖK marjı beklentisini %4,5-5,0'ten ~%5,0'e yükseltti.

Açıklamada şöyle denildi:

"Enflasyon muhasebesi hariç tutulduğunda, Migros'un 2024 yılı konsolide FAVÖK marjı beklentisi vadeli alımlarda uygulanan faiz oranının artan etkisiyle %8,0-8,5'ten ~%9,0'a revize edildi. Migros’un 2024 yılı için yeni mağaza açılış hedefi ~350 mağaza olarak korundu. TMS 29 etkisi hariç, Şirket 2024 yılında yatırım harcaması hedefini ~8,0 milyar TL olarak korudu. Migros, büyümesini desteklemek için 2024 yılında yaklaşık 10.000’den fazla yeni çalışan istihdam etmeyi hedeflemektedir."

Yatırım harcamaları 6,1 milyar TL'ye ulaştı

Migros Grubu İcra Başkanı (CEO) Özgür Tort, Migros'un üçüncü çeyrek döneme ilişkin finansal sonuçları ile ilgili değerlendirmede bulundu.

Tort, 2024 yılının ilk dokuz ayında yatırım harcamalarının 6,1 milyar TL'ye ulaştığını söyledi.

Tort, "Migros, 2024’te güçlü bir çeyreği daha geride bıraktı. Şirketimiz, 2024'ün ilk yarısındaki büyüme ivmesini üçüncü çeyrekte tüm formatlarda sürdürdü. Rekabetçi fiyatlamamızın yanı sıra çok kanallı ve çok formatlı yapımız, zorlu koşullarda güçlü satış büyümesi gerçekleştirmemizi sağladı." dedi.

Tort şöyle devam etti:

"İlk dokuz ayda, müşteri trafiğini artırdık. Ayrıca, müşterilerimizin ortalama sepeti de reel olarak büyüdü. Tüketici harcamaları belirli kategorilerde daha düşük fiyatlı ürünlere kaymış olsa da, müşteri sepetindeki reel büyüme tüketicilerin pazardaki konumlanmamızı takdir ettiğini gösteriyor. Artan müşteri trafiği ve sepet büyümesi, pazar payı kazanmamızı sağladı.

Üçüncü çeyrek itibarıyla, operasyonel giderlerimiz üzerindeki enflasyonist baskı yılın ilk yarısına göre normalleşmeye başladı. Yılın üçüncü çeyreğinde, operasyonel giderlerimizin satışlara oranı 3Ç 2023’e göre 50 baz puan iyileşirken, operasyonel kârlılığımız da bu yılın ilk yarısına kıyasla iyileşme kaydetti.

Dokuz aylık finansal sonuçlarımıza baktığımızda, Migros 2024 yılı için belirlediği yıllık hedeflere ulaşmada önemli bir aşama kaydetti. Bu suretle, Migros Yönetim Kurulu dokuz aylık finansal tablolarımızı dikkate alarak, pay sahiplerine 520 milyon TL avans kar dağıtımı yapılmasına karar verdi.

Mağaza açılış programımıza üçüncü çeyrekte de devam ettik. Yılın üçüncü çeyreğinde açılan 86 yeni mağaza ile birlikte, ilk dokuz ayda 271 yeni mağaza açtık. Yıllık hedefimiz olan 350 yeni mağaza açılışına ulaşacağız. Büyüyen mağaza ağımızı desteklemek için, ilk dokuz ayda 9 yeni dağıtım merkezi açarak tedarik zinciri yatırımlarımızı hızlandırdık. Tedarik zinciri verimliliği sağlayan lojistik yatırımlarımızın, önümüzdeki çeyreklerde brüt kârlılığımıza katkıda bulunması beklenmektedir.

Yeni mağaza açılışları ve lojistik yatırımlarının yanı sıra, Şirketimiz mevcut mağazalarının yenilenmesine ve güneş enerjisi santrallerine de yatırım yapmaktadır. 2024 yılının ilk dokuz ayında yatırım harcamalarımız 6,1 milyar TL'ye ulaştı.

Bağlı ortaklıklarımız ve yeni girişimlerimiz gelişmeye ve ana işimizi büyütmeye devam ediyor. Bu girişimler, Şirketimizin satış büyümesine daha fazla katkı sağlayacak ve uzun vadede paydaşlarımız için daha fazla değer yaratacaktır. Büyüyen ekosistemimiz, sürdürülebilir büyüme stratejimizin anahtarıdır.