Migros, bulaşık deterjanı ambalajlarında geri dönüşümlü pet şişe kullanacak

Tüm iş süreçlerinde sürdürülebilirliği esas alan Migros, kaynaklarını "en doğru" ve "en verimli" şekilde kullanmak üzere yaptığı çalışmalara bir yenisini daha ekledi. Özgün markalı ürünlerinin ambalajlarında geri dönüştürülmüş plastik kullanacak olan Migros, 2021'de yaklaşık 10 ton plastiği atık olmaktan kurtarmayı hedefliyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, plastikler için döngüsel ekonomiyi gerçekleştirme vizyonuyla Global Compact Türkiye, İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği Türkiye ve TÜSİAD tarafından kurulan İş Dünyası Plastik Girişimi’nin imzacıları arasında yer alan Migros, plastik atıkların önüne geçilmesi amacıyla yeni bir proprojeye imza attı. Proje kapsamında Migros, markalı bulaşık deterjanlarının ambalajında kullanılan plastikler için yüzde 25 oranında geri dönüştürülmüş pet şişelerden yararlanılacak.

“Binlerce pet şişenin toprağa ve denizlere karışmasını engelliyoruz”

Açıklamada görüşlerine yer verilen Migros Kalite ve Çevre Yönetimi Direktörü Dr. Hülya Günay, plastik atıkların geri dönüşüm altyapılarındaki eksiklikler nedeniyle giderek artan bir küresel sorun haline geldiğini ve tüm ekosisteme karışarak çevre sağlığını tehdit ettiğini söyledi.

Plastik atıkların önlenmesi amacıyla geliştirilen bu proje kapsamında, pet şişeler toplanarak ekonomiye kazandırıldığını anlatan Günay, "Migros olarak özgün markalı ürün ambalajlarında geri dönüştürülmüş plastik kullanan Türkiye’deki ilk perakendeci olduk. Proje ortağımız Kaptan Geri Dönüşüm’ün tesislerine ulaşan pet şişeler, 260 derece sıcaklıkta eritilerek, yüksek filtrasyon cihazlarından geçiriliyor ve tamamen hijyenik hale getirildikten sonra r-pet granüller elde ediliyor. Elde edilen bu granüller ambalaj üreticilerine hammadde olarak gönderiliyor ve böylece binlerce pet şişenin toprağa ve denizlere karışması engelleniyor. Ayrıca proje kapsamındaki faaliyetlerin kontrolünü ölçülebilir, izlenebilir sertifikasyon sistemi POPM (Prevented Ocean Plastic) programı ile sağlıyoruz. Ambalajlarında geri dönüştürülmüş pet şişe kullanılan tüm ürünlerimizi Prevented Ocean Plastic logosu ile işaretliyoruz.” dedi.

Geri dönüşümlü pet şişe kullanılan ürün sayısını artırmayı hedefliyor

Migros’un bu proje ile 2021 yılında yaklaşık olarak 10 ton plastiği atık olmaktan kurtaracağını vurgulayan Dr. Hülya Günay, bununla yüzde 66’ya varan enerji tasarrufu sağlanacağını bildirdi. Günay, “Projenin ilerleyen aşamalarında ise ürün ambalajında geri dönüştürülmüş pet şişe kullanılan özgün markalı-PL ürün sayımızı artırmayı ve ambalaj gramajlarında plastik kullanımını en az seviyeye indirmeyi hedefliyoruz.” diye konuştu.