Migros, dünyanın en sürdürülebilir şirketleri arasına girdi

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Sürdürülebilirlik alanındaki çalışmalarıyla öne çıkan Migros, TIME Dergisi ile Statista'nın hazırladığı "Dünyanın En Sürdürülebilir Şirketleri 2026" listesine girmeyi başardı.

Şirket, Türkiye'den listeye giren beş şirket arasında yer alırken, Türk gıda perakendesi sektörünün tek temsilcisi olma başarısını gösterdi. Ayrıca Migros, dünya genelinde listeye giren yalnızca beş gıda perakendecisinden biri oldu.

5 binden fazla şirket değerlendirildi

Araştırmada 40'tan fazla ülkeden 5 bini aşkın şirket; küresel endekslerdeki performansları, sürdürülebilirlik taahhütleri, uluslararası raporlama standartlarına uyumları ile çevresel ve sosyal performans kriterleri açısından değerlendirildi.

20'den fazla veri noktasının incelendiği çok aşamalı değerlendirme sonucunda yalnızca 750 şirket listeye girmeye hak kazandı. Migros ise iklim değişikliğiyle mücadele, gıda israfının azaltılması, plastik kullanımının düşürülmesi, sürdürülebilir tarım uygulamaları, eğitimde fırsat eşitliği ve toplumsal cinsiyet eşitliği gibi alanlardaki projeleriyle listede yer aldı.

"Türkiye'yi tek başımıza temsil etmek güçlü bir motivasyon"

Migros Grubu İcra Başkanı Özgür Tort, sürdürülebilirlik çalışmalarını ölçülebilir ve etki odaklı projelerle yürüttüklerini belirterek, dünya genelinde yalnızca beş gıda perakendecisinin yer aldığı listede Türkiye'yi tek başına temsil etmenin önemli bir motivasyon kaynağı olduğunu ifade etti.

2030 ve 2050 hedeflerine vurgu

Özgür Tort, Migros'un SBTi onayı, CDP Global A Liderleri listesi, S&P Global Sürdürülebilirlik Yıllığı ve BIST Sürdürülebilirlik 25 Endeksi'ndeki yerinin sürdürülebilirlik odaklı yaklaşımın önemli göstergeleri olduğunu belirterek, şirketin 2030 ve 2050 sürdürülebilirlik hedeflerine kararlılıkla ilerlediğini söyledi.