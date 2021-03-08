Migros, EBRD'den 60 milyon euro kredi aldı

Türkiye'nin önde gelen gıda perakendecilerinden Migros, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'ndan (EBRD) 60 milyon Euro tutarında kredi aldı. Şirket, EBRD finansmanı ile işgücünde cinsiyet dengeli istihdam çalışmalarını artırmayı ve mağaza ağının enerji verimliliğini daha da yukarı çekmeyi hedefliyor.

2 binden fazla kadına istihdam sağlayacak

Türkiye’nin 81 ilindeki 2 bin 300’e yakın mağazası ve online hizmetleriyle faaliyetlerini sürdüren Migros’un sürdürülebilirlik yaklaşımı, iş modelinin merkezinde yer alıyor. EBRD kredisi ile Migros, toplumsal cinsiyet ve fırsat eşitliğini destekleyen aksiyon planlarını geliştirmeyi ve iş süreçlerinde kadınlar için daha fazla kariyer imkanı yaratan sorumlu işe alım stratejilerini desteklemeyi amaçlıyor. Bu doğrultuda, perakende sektöründeki ilave iş gücü ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik 2 binden fazla kadın çalışanı işe almayı planlıyor.

Migros ayrıca, artan müşteri talebini karşılamak için yeni mağazalar açarken veya mevcut mağazalarını yenilerken, sürdürülebilirlik stratejisi doğrultusunda yenilenebilir enerji sistemleri ve enerji tasarrufu sağlayan teknolojilere yönelmeyi amaçlıyor. Özel markalı ürünlerinin çevresel ayak izini azaltmak için de EBRD ile birlikte çalışacak.

Ana hedefi yerel ekonomiyi yeşillendirmek

Türkiye’deki önde gelen yatırımcılardan olan ve ana hedeflerinden biri yerel ekonomiyi yeşillendirmek olan EBRD, ülkenin koronavirüs kriziyle başa çıkmasına ve daha doğa dostu çözümlere yönelik dönüşümü desteklemeye yönelik fonlar ve politika desteği sağlıyor. Migros, EBRD’nin uzun ömürlü ve köklü müşterileri arasında yer alıyor.

EBRD, bugüne kadar yüzde 95'i özel sektöre olmak üzere 334 proje aracılığıyla ülkeye yaklaşık 13 milyar euro yatırım yaptı. 2020'de dünyayı saran COVID-19 salgınına, ülkedeki finansmanını 2019'daki 35 projede 1 milyar euro'dan 1,7 milyar euro'ya çıkararak yanıt verdi.