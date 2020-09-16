Migros, gözünü ödeme sistemlerine çevirdi

16 Eylül 2020

Migros sermayesini arttırdığı bağlı ortaklığı Moneypay ile ödeme ve elektronik para hizmetleri alanındaki iş fırsatlarını değerlendirilmeyi hedefliyor. Şirketten Kamuoyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayınlanan açıklamada Migros’un e-ticaret alanındaki Sanal Market operasyonlarını mevcut mağazaları üzerinden kendi bünyesinde yürütmekte ve bu alanda büyümeye devam ettiği hatırlatıldı. Açıklamada “Diğer taraftan, Şirketimizin bağlı ortaklığı konumundaki mevcut durumda gayri faal olan Sanal Merkez Ticaret'in şirket unvanının Moneypay Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri (Moneypay) olarak değiştirilmesine karar verilmiştir. Bu suretle, finansal teknolojilerin gıda perakende operasyonlarımızda daha etkin kullanılması, ödeme ve elektronik para hizmetleri alanındaki iş fırsatlarının değerlendirilmesi hedeflenmektedir” denildi. Açıklamada, bu kapsamda, Moneypay'in sermayesinin hem iç kaynaklar hem de sermaye taahhüdü yoluyla 10 milyon TL'ye artırılmasına karar verildiği dile getirilerek söz konusu sermaye artırımına Migros tarafından 6 milyon 400 bin TL sermaye bedeli ile iştirak edileceği duyuruldu.