Migros, haziranda 40 satış mağazası açtı
Migros, haziran ayında 40 yeni satış mağaza açtığını ve toplam mağaza sayısının 2 bin 405'e ulaştığını duyurdu.
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Migros, haziranda 40 yeni mağaza açtığını açıkladı.
Şirketten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada, haziran ayında 21 adet Migros, 14 adet Migros Jet, 1 adet 5M ve 4 adet Macrocenter'ın hizmete açıldığını duyurdu.
Böylelikle şirketin yurtiçinde toplam mağaza sayısı 2 bin 405'e ulaşırken, toplam net satış alanı 1 milyon 605 bin metrekareye yükseldi.