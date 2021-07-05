  1. Dünya Gazetesi
  2. Şirket Haberleri
  3. Migros, haziranda 40 satış mağazası açtı
Takip Et

Migros, haziranda 40 satış mağazası açtı

Migros, haziran ayında 40 yeni satış mağaza açtığını ve toplam mağaza sayısının 2 bin 405'e ulaştığını duyurdu.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Migros, haziranda 40 yeni mağaza açtığını açıkladı.

Şirketten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada, haziran ayında 21 adet Migros, 14 adet Migros Jet, 1 adet 5M ve 4 adet Macrocenter'ın hizmete açıldığını duyurdu.

Böylelikle şirketin yurtiçinde toplam mağaza sayısı 2 bin 405'e ulaşırken, toplam net satış alanı 1 milyon 605 bin metrekareye yükseldi.