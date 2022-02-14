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Migros: KDV indirimini 20 binden fazla ürüne yansıttık

Migros, gıda ürünlerinde KDV’nin yüzde 8’den yüzde 1’e indirilmesini 20 binden fazla ürüne yansıttığını bildirdi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Migros, yaptığı açıklama ile gıda ürünlerindeki KDV indirimini ürünlerime yansıttıklarını bildirdi.

Açıklamada, Cumhurbaşkanı Kararı ile temel gıda ürünlerinde KDV oranının yüzde 8'den yüzde 1'e düşürülmesinin ardından 20 binin üzerinde ürünün fiyatının bu doğrultuda indirildiği belirtildi.

Açıklamada, KDV indirimine ek, aile bütçesine iyi gelecek yüzlerce temel gıda ürünlerinde geçerli birçok kampanyayla hizmet vermeye devam edileceği bildirildi.

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