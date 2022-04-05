Migros, mağaza sayısını 2 bin 598’e çıkardı

Migros, açtığı yeni mağazalarla yurt genelinde hizmet ağını büyütmeye devam ediyor. Migros, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklama ile 2022 yılı Mart ayında toplamda 28 adet yeni satış mağazasını hizmete aldığını duyurdu.

KAP’a yapılan açıklamaya göre şirket, geçen ay 16 adet Migros, 8 adet Migros Jet ve 4 adet Macrocenter formatında olmak üzere toplam 28 satış mağazası açtı. Söz konusu mağazalarla birlikte Migros’un 31 Mart 2022 itibarıyla yurtiçinde toplam mağaza sayısı 2 bin 598'e, toplam net satış alanı ise 1 milyon 683 bin metrekareye ulaştı.