Migros, medya şirketi kurdu

Migros, Mimeda adlı medya şirketi kurdu. Perakende sektörüne yönelik olarak kurulan Mimeda ile markaların doğru alanda ve doğru zamanda, doğru hedef kitleyle buluşması hedefleniyor.

Mimeda, sadakat programı Money aracılığıyla müşterilerinin ihtiyaçlarını ve ilgi alanlarını tanıyarak iş ortaklarına güvenilir, kaliteli ve onaylı datadan türettiği öneri hizmeti sunuyor. Mevcut datayı anlama yeteneği ile dikkat çeken platformda veriler ekipler tarafından analiz edilerek iş ortaklarıyla yönlendirici iç görüler paylaşılıyor.

Migros tarafından oluşturulan alışveriş modellemeleri farklı metriklerle birleştirilerek oluşturulan öngörüler sayesinde markaların kullanması gereken iletişim kanallarının belirlenmesine yardımcı olunuyor.

Migros, daha önce Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada şirketin kuruluş sermayesinin 1,5 milyon lira olduğunu bildirdimişti.

Müşteri sayısının en az 2 kat artırılması hedefleniyor

Mimeda ile iş ortaklarının reklam bütçelerinden maksimum ROAS’ı elde etmeleri ve müşteri sayısının en az 2 kat artırılmasını hedefleniyor. İlerleyen dönemde; Türkiye’nin özellikle kaliteli içerik üreten yayıncılarıyla iş birliğine gidilerek data entegreli yayınların devreye alınmasının yanı sıra Migros’un online kanalları Sanal Market ve Migros Hemen içerisinde kişiselleştirilmiş reklam kanalları aracılığıyla yeni bir pazarlama deneyimi hizmeti sunulması planlanıyor.

“Reklam verenler doğru hedef kitleye ulaşabilecek”

Mimeda Yönetici Direktörü Kına Demirel, Mimeda pazarlama platformunun 5 ana bölümü ve 15 farklı iletişim kanalı bulunduğunu açıkladı.

Birlikte çalıştıkları markaların doğru hedef kitleye, doğru kanal üzerinden ulaşabilmesi için özel bir ekip ile gerekli tüm aksiyonların alınmasını sağladıklarını söyleyen Demirel, “Mimeda’nın pazarlama platformunda mağaza içi iletişimden sosyal medya kanallarına, tematik kanallardan 3 kat daha fazla kişiye erişim sağlayan MigrosTV’den Türkiye’nin ilk markalı espor platformuna ve 120 binden fazla marka elçisine ulaşmak mümkün. Diğer platformlardan bizi ayrıştıran en önemli özelliğimiz, oluşturulan medya bütçesinin verimli kullanıp kullanılmadığının ölçülmesine olanak sağlamamız. Ayrıca çalıştığımız markaların sadece online değil fiziksel mağaza satışlarına da entegre rapor sunabilen tek yapıyız. Böylece markalar reklam harcamalarını en doğru şekilde optimize edebilir.” şeklinde konuştu.