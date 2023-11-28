Migros, Mion'u Türkiye'ye yayacak

Migros, Mion markası ile kozmetik mağazacılığında yeni bir dönem başlattı. Tüketicilere kozmetik ve kişisel bakım konularında yepyeni ürünler dahil günlük ihtiyaçlar için farklı kategorilerden yaklaşık 9 bin ürün seçeneği sunan Mion mağazaları, haftanın 7 günü, 9.00-21.30 saatleri arasında hizmet veriyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Adana, Ankara, Antalya, Çanakkale, Diyarbakır, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kastamonu, Kocaeli, Manisa, Niğde, Trabzon, Yozgat ve Yalova illerinde ulaşımı en kolay merkezi noktalardaki mağazaları ile hizmet veren Mion, son mağazasını İstanbul Ataşehir’de açtı. Bir yıl içinde Türkiye geneline yaygınlaşması planlanan Mion’un Migros’un e-ticaret kanalında da aktif olduğu, Migros uygulaması üzerinden adrese teslim sipariş verilebildiği belirtildi.

Mion Yönetici Direktörü Aysun Zaman, “Kendinin en iyi hali olmak isteyenlerin kişisel bakım yolculuğunu kolaylaştırmak amacıyla kurduğumuz Mion ile kozmetik ve kişisel bakım kategorilerinde oldukça geniş bir ürün portföyü oluşturduk. Makyaj ve cilt bakım trendlerini takip eden yenilikçi ürünlere ek olarak başka hiçbir yerde olmayan ürünlerle farklılaşıyoruz. Önceden yalnızca kısıtlı yerlerde bulunabilen profesyonel ürünler, artık Mion ile çok daha erişilebilir konuma geliyor.

Bu noktada, alanında uzman arkadaşlarımız mağazalarımıza gelen müşterilerimizin ihtiyaçlarına uygun ürün önerileri sunuyor. ‘Var Bi Güzelliğimiz’ diyerek çıktığımız bu yolda herkesin kendi güzelliğini keşfetmesini istiyor, bol çeşitli, özgün, sürdürülebilir ve doğaya saygılı ürün çeşitlerimizi, bütçe dostu fiyatlarımızla birleştiriyoruz” dedi. Açıklamada, Mion mağazalarının odağında tamamen doğal içerikli ürünler de yer aldığı belirtilirken, bunun yanında, Mion’a özgü yüzlerce ürünün de bulunduğu kaydedildi.