Migros, MoneyPay uygulamasını hizmete sundu

Migros, Colendi ve Param iş birliğinde geliştirdiği MoneyPay uygulamasıyla müşterilerinin finansal işlemlerini daha "hızlı" ve "kolay" geçekleştirmeyi hedefliyor.

Migros'tan yapılan açıklamaya göre, hem Android hem de iOS platformu için ücretsiz olarak kullanıma sunulan MoneyPay uygulamasında müşteriler, dijital cüzdana tanımladıkları kredi kartı ile, havale/EFT yöntemiyle ya da Migros ve Macrocenter kasalarından uygulamaya bakiye yükleyebiliyor. Ayrıca kişiye özel olarak tanımlanan hazır limitleri kullanarak yaptıkları alışverişlerin ödemesini daha sonra gerçekleştirebiliyor.

Money üyeliği olan müşteriler bilgilerini MoneyPay ile eşleştirdiğinde hem mağazalardaki hem de Migros Sanal Market’teki tüm indirim ve avantajlardan anında faydalanabiliyor. Kişiye özel MasterCard altyapısı ile sunulan MoneyPay Dijital Kartı’nı müşteriler tüm e-ticaret platformlarında kullanabiliyorken, uygulama üzerinden para göndermek istedikleri kişinin sadece cep telefonu numarasını girerek 7 gün 24 saat para transferi gerçekleştirebiliyor ve kasalarda bakiye veya hazır limitlerini kullanarak QR kod ile temassız alışveriş yapabiliyor.

“Mobil ödeme sistemlerine yönelik çalışmalara hız verdik”

Finansal teknolojilerin gıda perakende operasyonlarında daha etkin kullanılması, ödeme ve elektronik para hizmetleri alanındaki iş fırsatlarının değerlendirilmesi amacıyla adımlarını hızlandırdıklarını söyleyen Migros Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ferit Cem Doğan, müşteri deneyimi üzerine yaptıkları yatırımlarının sürdüğünü aktardı.

Ayrıca alışverişi kolaylaştıran ve veriyle destekleyen modellerle mobil ödeme ve elektronik para içerikli sistemler üzerine çalışmalara devam ettiklerini kaydeden Doğan, "İştirakimiz MoneyPay Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri'nin Colendi ve Param iş birliğiyle tasarladığı MoneyPay uygulaması kullanıcılara alışveriş ödemelerinde kolaylık sunduğu gibi aynı zamanda finansal işlemleri rahatlıkla takip edebilme imkanı sunuyor. İstediğiniz kişiye günün istediğiniz saatinde para transferi yapabiliyor, hazır limitinizle şimdi alıp sonra ödeyebiliyorsunuz. Önümüzdeki dönemde bu alanda da iddialı ve öncü hizmet ve dijital çözümlerimizle müşterilerimize Migros farkını yaşatmaya devam edeceğiz. Hedefimiz, daha kolay, daha hızlı ve müşterilerimizin yaşamına değer katan, çağın ihtiyaçlarıyla uyumlu alışveriş deneyimleri sunmak.” şeklinde konuştu.