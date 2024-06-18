Migros, Norveç somonu alımlarını üçe katlamayı planlıyor

Şirket, 2023'te sektörde ilk olarak Karadeniz’de Türk somonu hasadı gerçekleştirmişti. Bu yıl da haziran sonuna kadar denizdeki üretimini sürdürecek. 2024'te hedeflenen balık alımı ise 15 bin ton.

Sürdürülebilir ve çevre dostu uygulamaları kapsamında deniz balıklarında mevzuata ve boy yasaklarına uygun alımlar yaparak sürdürülebilir balıkçılığı destekleyen Migros, İyi Tarım uygulamaları kapsamında üreticilerle çalışarak kültür balıkçılığı yetiştiriciliğine de katkıda bulunuyor. Norveç somonu için ise dünyanın en büyük somon firmalarından biriyle işbirliği yaparak etiket üzerindeki GLT sistemi (Infor M3 Graphical Lot Tracker) sayesinde somonların üreme aşamasından tabağa ulaşana kadar olan tüm süreçlerin izlenebilirliğini sağlıyor.

Cumhuriyet tarihinde bir rekor

Migros Taze Ürünler Pazarlama Direktörü İbrahim Sözen, marketlerinde deniz ürünleri reyonunda 50'ye yakın balık çeşidi sunduklarını belirtti. Sözen, "Türkiye'de su ürünleri üretimi 2023'te bir önceki yıla göre yüzde 18,6 artarak Cumhuriyet tarihinde bir rekor kırdı. Biz de bu büyümeye önemli bir katkıda bulunarak balık tüketimini artırmak amacıyla çalışmalarımıza her yıl yenilerini ekliyoruz. 3 bin 500 mağazamızın 1335'inde kendi balık reyonlarımız var. Amacımız, reyonlarımızda sunduğumuz günlük, taze ve uygun fiyatlı balık ürünlerimizle, balığa erişimi kolaylaştırarak herkesin sofrasında yer almak" değerlendirmesinde bulundu.