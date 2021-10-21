Migros, online kanalları için yeni şirket kurdu

Migros, online kanallarının gelişimini hızlandırabilmek için ayrı bir şirket yapısı altında geliştirilmesine karar verdi

Kamuoyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayınlanan şirket açıklaması aşağıda bulunuyor:

Müşterilerimizin online perakendeciliğin gıda ve benzeri iş kollarındaki değişen ve çeşitlenen taleplerine daha iyi cevap verebilmek ve Şirketimizin online kanallarının gelişimini hızlandırabilmek için, söz konusu iş kollarının ayrı bir şirket yapısı altında geliştirilmesine karar verilmiştir.

Bu kapsamda, Şirketimizin %100 bağlı ortaklığı olacak yeni bir şirket kurulacak olup, söz konusu şirketin nakden ödenecek olan kuruluş sermayesi 10.000.000 TL olacaktır.