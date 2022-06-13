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Migros, online yemek platformu kurdu

Migros, yemek dağıtım hizmeti sağlayan bir online yemek platformu kurduğunu açıkladı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Migros Ticaret A.Ş., bağlı ortaklığı Dijital Platform Gıda Hizmetleri A.Ş. (Migros One) bünyesinde yemek dağıtım hizmeti sağlayan bir online yemek platformu kurduğunu duyurdu.

Şirket tarafından KAP’a yapılan açıklamada, platformun isminin “Migros Yemek” olduğunu belirtildi.

Açıklamaya göre İstanbul Ataşehir’de yemek servisine başlayan platformun, önümüzdeki dönemlerde Türkiye’nin 81 ilinde hizmet vermesi hedefleniyor.