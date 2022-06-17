Migros, online yemek siparişi sektörüne adım attı

Migros, Migros One ile online kanaldaki hizmetlerini geliştirmeye devam ediyor. Migros Sanal Market, Migros Hemen, Macroonline ve Tazedirekt hizmetini çatısı altında bulunduran Migros One, Migros Yemek ile online yemek sektörüne de adım attı.

İlk olarak İstanbul Ataşehir’de yemek servisine başlayan Migros Yemek, temmuz ayı itibarıyla İstanbul’un büyük bir bölümü, Ankara ve İzmir’de hizmet verecek. Hızlı bir biçimde hizmet ağını genişletecek olan Migros Yemek, güçlü teslimat altyapısını kullanıp, siparişleri yüksek hizmet kalitesi ile müşterilerine sunacak. Migros Yemek, Türkiye’nin 81 iline yaygınlaştırılacak.

“Siparişleri uygun fiyatlarla müşterilerimizle buluşturacağız”

Konuya ilişkin bilgi veren Migros One Managing Director Orçun Onat, “Müşterilerimizi, hayatlarına değer katacak yeni bir hizmetle daha buluşturuyoruz. Migros Yemek, kaliteli hizmet anlayışı ve restoran çeşitliliği ile uygulamamıza önemli ölçüde trafik getirecek. Ayrıca, Migros Yemek ile güçlü teslimat altyapımızı kullanarak, siparişleri yüksek hizmet kalitesi ve uygun fiyatlarla müşterilerimizle buluşturacağız.” dedi.

Migros Food Director Gülfem Karcı ise, “Yeni hizmetimiz Migros Yemek için farklı mutfak türlerinden birçok restoranla anlaştık. Online yemek siparişi deneyimini iyileştirerek fark yaratmayı amaçladığımız yeni hizmetimiz Migros Yemek’i müşterilerimizle buluşturacağımız için çok heyecanlıyız.” şeklinde konuştu.