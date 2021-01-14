Migros, pizzayla fırın satışını yüzde 25 artıracak

Migros, yepyeni bir hizmeti hayata geçirerek Pizza Mi-Go markası ile başlattığı pizza servisini yaygınlaştırmaya devam ediyor. DÜNYA'nın ilk olarak eylül ayında duyurduğu bu girişimle şirket, pizza sektörüne fiyat ve hızı odağına alarak aktif bir şekilde girdi.

Orta boy olarak dondurulmuş ve pişirilmiş seçenekleriyle Migros mağazalarında yerini alan Pizza Mi-Go; 405 gramlık sebzeli, 430 gramlık karışık ve 320 gramlık peynirli farklı damak tatlarına hitap eden çeşitleriyle 14.90 TL’lik uygun fiyatlardan satışa sunuluyor.

Pizza Mi-Go, 650 mağazada tüketicilerle buluşuyor. 2021 yılı içerisinde M Fırın bulunan tüm Migros mağazalarında yerini alacak olan Pizza Mi-Go, Migros Sanal Market üzerinden sipariş edilebiliyor. Ayrıca Migros Hemen uygulaması üzerinden sipariş edilen pizzalar 30 dakika içerisinde adrese teslim ediliyor.

Yılda 700 milyon TL’lik unlu mamul satıyor

Türkiye’nin 81 ilindeki müşterilerine kaliteli ürünleri, bol çeşit ve uygun fiyatlarla sunan Migros, Türk ve dünya lezzetlerini M Fırın’larında pişirerek taptaze şekilde müşterileriyle buluşturuyor. 2014 yılından bu yana M Fırın’lara 30 milyon TL yatırımda bulunan Migros, 2021 yılında 1065 olan M Fırın bulunan mağaza sayısını 1.200’e çıkarma hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor.

2020 yılında M Fırın’larda toplam 20 milyon adet simit, 18 milyon adet ev yapımı gül böreği, peynirli, patatesli, ıspanaklı rulo börek çeşitleri ve 130 milyon adet ekmek satışı gerçekleşti. Migros bu yıl ise Pizza Mi-Go ile fırın mamulleri satışlarını yüzde 25 artırmayı hedefliyor.