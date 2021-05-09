Migros, siparişleri robot destekli hazırlayacak

Migros, e-sipariş toplamada büyük önem taşıyan robotik teknolojiler konusunda dünyada alanında "ilk" olan yeni bir uygulamaya imza attı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Migros'da kullanılmaya başlanan, tamamen Migros ve Asis Otomasyon'daki Türk mühendisler tarafından geliştirilen robot destekli ürün toplama asistanı TARO, yoğun talep artışına yanıt olarak ürün siparişlerinin hazırlanmasına büyük hız kazandırıyor.

Dünya perakendesine örnek olacak bir ilki gerçekleştiren Migros, robot teknolojili ürün toplama asistanı TARO'yu mağaza depolarında kullanmaya başladı.

Sipariş toplama sürecini akıllı ve kusursuz bir yolculuğa dönüştüren TARO ile verimliliği maksimum seviyeye çıkaran Migros, hem müşterileri hem de çalışanları için fayda sağlıyor. Migros'un ihtiyaçları doğrultusunda Asis Otomasyon'un tamamı Türk mühendisleri tarafından geliştirilen robot teknolojili ürün toplama asistanı TARO, robot ve insan iş birliğiyle çalışarak Migros çalışanlarının hayatını kolaylaştırıyor.

Çevrim içi sipariş veren müşterilerin sepetlerindeki ürünleri 5 kat daha hızlı ve hatasız şekilde toplayan TARO, hem hizmet kalitesini yükseltiyor hem de operasyon süreçlerini daha kolay hale getiriyor.

Perakende sektörüne getirdiği teknoloji desteği bakımından önemli bir adım olan TARO, mağaza içerisinde bulunan akıllı rafların rehberliğinde en doğru ve en kısa yol haritasını çıkartıyor.

Arka planda binlerce algoritmanın çalıştığı yapay zeka ve sensör teknolojilerini kullanan sistem, böylece siparişte yer alan ürünlere hızla ulaşıyor. Akıllı raflar üzerindeki LED ışıklar ürünü göstermek için yanarak hedefteki doğru ürünü işaret ediyor. Robot üzerindeki QR okuyucuları ve sepet ağırlık sensörleriyle ürün, Migros çalışanları tarafından doğrulanarak sipariş hatasız bir şekilde tamamlanıyor. Kullanıcı dostu tasarıma sahip robot ile 3 sipariş aynı anda toplanabiliyor.