Migros Ticaret İcra Kurulu Başkanı Tort, CGF'deki görevini devretti

Dünya çapında 70 ülkeden, 400 perakendeci, üretici ve servis sağlayıcı üyesi bulunan ve üye şirketlerinin yarattığı cirosal büyüklük 3,5 trilyon euroyu aşan Consumer Goods Forum’un (CGF) 2019 yılından bu yana Eş Başkanlığını yürüten Migros Ticaret A.Ş İcra Başkanı Özgür Tort, iki yıllık görev süresini tamamladı.

Perakende Başkanlığı görevini Haziran ayında Alibaba Group CEO’su Daniel Zhang’e devredecek olan Tort, bundan sonra çalışmalarını CGF Yönetim Kurulu ve Yönetişim Komitesi’nde sürdürecek.

Perakendenin ticaretin de ötesine geçerek topluma güç ve güven veren bir rol üstlendiğine dikkat çeken Tort, “Görev sürem içinde pandemi gibi beklenmedik bir krizle karşı karşıya kaldık. Bu süreçte yönetim olarak, dünyadaki gelişmeleri anlık takip ettik ve başarılı deneyim ve çözümleri paylaştık. Böylece dünyanın her yerindeki üyelerimizin faydalı olan uygulamaları hızla kendilerine uyarlayarak bulundukları ülkelerde iş akışlarını en sağlıklı şekilde sürdürebilmelerine destek olmayı amaçladık.” dedi.

Tort, CGF’de yeni bir koalisyon yapılanmasına geçtiklerini, bunun çok paydaşlı sürdürülebilirlik yaklaşımının tüm sektörlere örnek niteliğinde olduğunu vuruladı.

“Migros’ta dört ana stratejimizden biri sürdürülebilir büyüme”

Migros'a ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Özgür Tort, şunları söyledi: “Migros olarak bir yandan ülkemizdeki öncü uygulamalarımızı ve tecrübelerimizi CGF’ye taşırken, diğer taraftan da CGF’deki sürdürülebilirlik hedeflerine dahil olarak çift taraflı bir katkı ortaya koymuş olduk. Migros olarak tüm işimizin ana odağına sürdürülebilirliği koyuyor, bu konuyu farklı bir bakış açısı ile ele alıyoruz. Dört ana stratejimizden biri sürdürülebilir büyüme. Sürdürülebilirlik alanındaki çalışmalarımızın ana stratejilerimize bağlı bir şekilde, güçlenerek devam etmesi için 3 sene önce Migros İyi Gelecek Planımızı yayınladık."

“Sağlıklı Yaşam Yolculuğumuz başka ülkelere de uyarlanıyor”

Migros’un öncelikleri doğrultusunda, CGF’in toplum sağlığı, gıda israfıyla mücadele ve ürün verilerinin standartlaştırılması koalisyonlarında liderler arasında yer aldığını belirten Tort, başlattıkları 'Sağlıklı Yaşam Yolculuğu' programı kapsamında bugüne kadar 2,5 milyon müşterinin Migros Money uygulaması üzerinden dengeli beslenmeye yönlendirildiğini bildirdi. Tort, CGF’in toplum sağlığı alanındaki örnek projeler arasında yer alan programılarının Latin Amerika ülkelerine de uyarlandığını, Japonya için de görüşmelerinin sürdüğünü açıkladı.

"Gıda israfıyla mücadeleyi tüm değer zincirimize yaydık”

Migros’un, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları 12.3 doğrultusunda, gıda israfıyla mücadele alanında gıda imha oranlarını 2030 yılına kadar yarı yarıya indirme hedefi olduğunu belirten Tort, “Bir adım önde olmak istiyorsak o adımı şimdi atmalıyız. Operasyonel iyileştirmeler, otomatik sipariş sistemi, gıda ömrünü uzatan inovatif paketleme sistemleri ve gıda bağışı ile 2 yılda gıda imha oranlarımızda yüzde 24’lük bir düşüş sağladık. Ancak önemli olan bu etkiyi tüm değer zincirimiz boyunca yayabilmek. Bunun için, World Resources Institute (WRI) tarafından başlatılan uluslararası “10x20x30” girişimine katıldık. Bu girişime gönüllü olarak katılan 23 tedarikçi firmamızı da 2030 hedefimize ortak ettik.” şeklinde konuştu.

"3 yılda 1 milyon kadına ulaşacağız”

İş dünyasında eşitlik ve kapsayıcılık konusunda da LEAD Network Avrupa’nın ‘CEO Taahhüdü’ne imza atarak kadın üst yönetici oranını 2023 yılına kadar 5 puan artırarak yüzde 18’den yüzde 23’e çıkartma sözü verdiklerini hatırlatan Tort, şöyle devam etti: “Şirket içinde olduğu gibi, toplumsal hayatta da kadınların güçlenmesi ve iş hayatına katılımlarının desteklenmesini amaçlıyoruz. Bugüne kadar yüzbinlerce kadına sertifikalı eğitimler veren Migros Aile Kulübü ile çalışanlarımızın mesleki, kişisel ve liderlik yetkinliklerini geliştirmeyi amaçlayan Migros Perakende Akademisi’nin güçlerini birleştirerek Migros Kadın Akademisi eğitim platformumuzu kurduk. 2023 yılına kadar 1 milyon kadına eğitim vermeyi hedefliyoruz.”