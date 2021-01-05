Migros, TSE'den COVID-19 Güvenli Hizmet / Üretim Belgesi aldı

Migros, farklı faaliyet alanlarına yönelik TSE tarafından verilen COVID-19 Güvenli Üretim / Hizmet Belgesi’nin sahibi oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, COVID-19'un görülmeye başladığı ilk günden itibaren öncelikli olarak çalışanlarının, müşterilerinin ve paydaşlarının sağlıklarını korumak, güvenilir ve kaliteli hizmetini müşterilerine kesintisiz olarak sunmak amacıyla çalışmalarını sürdüren Migros, üretim tesisleri, dağıtım merkezleri, seçilmiş satış mağazaları, ofisleri ve alışveriş merkezlerinde gerçekleştirdiği çalışmalar ve uygulamalar ile belgeyi almaya hak kazandı.

Migros, sahip olduğu 7 Kalite Yönetim Sistemi TSE Belgesi’ne ek olarak, MİGET ve Gebze Taze Et Üretim Tesisleri, Macrocenter Eclipse İmalat Atölyesi, Mersin ve Antalya Meyve Sebze Üretim ve Dağıtım Merkezleri, Pelitli Toptan Satış Deposu, İzmir Balçova, İzmir Çiğli, Ankara365, Antalya ve Beylikdüzü AVM’leri, Migros Genel Müdürlük, İç Anadolu ve Ege Bölge Direktörlükleri Ofisleri, Ataşehir MMM mağazaları TSE COVID-19 Güvenli Hizmet / Üretim sertifikaları ile hizmet vermeye devam edecek.