Migros yeni dönem toplu iş sözleşmesi imzaladı

Migros Ticaret AŞ ile Tez Koop İş Sendikası arasında, yaklaşık 35 bin işçiyi ilgilendiren toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Yürürlük süresi 1 Ocak 2023-31 Aralık 2025 olan toplu iş sözleşmesine göre; işçilerin ücretlerine kıdemleri dikkate alınarak birinci yıl ocak ayında yüzde 56 ile yüzde 71 arasında değişen oranlarda, temmuz ayında ise yüzde 15 oranında zam yapılacak.

Yıllık yüzde 62 ile 82 arasında artış yapıldı

İşçilerin 2023 yılı ücretlerinde yüzde 98'e varan oranda artış sağlayan sözleşmede, ikinci ve üçüncü yıl ise ücretlere TÜİK tarafından açıklanan yıllık TÜFE oranında zam uygulanacak.

İşçilerin temel ücretlerinin yanında kasa tazminatı, yakacak yardımı, tahsil yardımı, evlenme yardımı, doğum ve ölüm yardımı, giyim yardımı, yol ücreti, yıllık ücretli izin harçlığı, bayram harçlığı, askerlik yardımı ve gıda yardımından oluşan sosyal yardım kalemlerinde de yıllık yüzde 64 ile yüzde 82 arasında artış yapıldı.

Mayıs ayında 5 bin 500 lira ek ödeme yapılacak

Sözleşmeyle işçilere mayıs ayında 5 bin 500 lira ek ödeme yapılması konusunda da anlaşma sağlandı.

Tez Koop İş Sendikası Genel Başkanı Haydar Özdemiroğlu, özellikle ekonomik ve toplumsal kriz dönemlerinde, işçilerin alım güçlerinin korunması, ekonomik ve sosyal haklarının geliştirilmesinin daha da büyük önem taşıdığını belirterek, şunları kaydetti:

"Bu sözleşme ile Migros işçilerinin alım güçlerinin korunmasıyla yetinmemiş, ciddi artışlara imza atmış bulunuyoruz. Uzun yıllardır birlikte yürüdüğümüz Migros işçisi üyelerimizle yeni kazanımlar elde etmeye; çalışma koşullarını, refah düzeylerini ve yaşamlarını el birliğiyle iyileştirmeye devam edeceğiz. Gerçek ve mücadeleci sendikacılık anlayışına sahip tüm üyelerimize ve toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."