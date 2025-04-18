Migros yönetiminde görev değişikliği
Migros Ticaret A.Ş., KAP'a yaptığı açıklamada, Yönetim Kurulu Başkanlığı’na Kamilhan Süleyman Yazıcı’nın, Başkan Yardımcılığı’na ise Talip Altuğ Aksoy’un seçildiğini duyurdu.
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Migros Ticaret A.Ş. üst düzey yönetim değişikliğine gittiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi.
Yönetim Kurulu Başkanı değişti
Şirketten yapılan açıklamada Migros'un yönetim Kurulu toplantısında görev dağılımı yapıldığı; Yönetim Kurulu Başkanlığı’na Kamilhan Süleyman Yazıcı’nın, Başkan Yardımcılığı’na ise Talip Altuğ Aksoy’un seçilmelerine karar verildiği belirtildi.