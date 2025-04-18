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Migros yönetiminde görev değişikliği

Migros Ticaret A.Ş., KAP'a yaptığı açıklamada, Yönetim Kurulu Başkanlığı’na Kamilhan Süleyman Yazıcı’nın, Başkan Yardımcılığı’na ise Talip Altuğ Aksoy’un seçildiğini duyurdu.

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Migros yönetiminde görev değişikliği
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Migros Ticaret A.Ş. üst düzey yönetim değişikliğine gittiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi.

Yönetim Kurulu Başkanı değişti

Şirketten yapılan açıklamada Migros'un yönetim Kurulu toplantısında görev dağılımı yapıldığı; Yönetim Kurulu Başkanlığı’na Kamilhan Süleyman Yazıcı’nın, Başkan Yardımcılığı’na ise Talip Altuğ Aksoy’un seçilmelerine karar verildiği belirtildi.

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Kaynak: HABER MERKEZİ