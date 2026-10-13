Migros'tan 10 bin büyükbaş kapasiteli çiftlik
Migros, et ırkı damızlık hayvan yetiştiriciliğini desteklemek, yerli besilik hayvan varlığını artırmak ve kırmızı et üretiminde sürdürülebilir büyümeye katkı sağlamak amacıyla Aydın’ın Koçarlı ilçesinde “Migros Et Irkı Damızlık Hayvan Çiftliği”ni hizmete açtı. 10 bin büyükbaş hayvan kapasitesine ulaşabilen çiftlik, Türkiye’de et ırkı damızlık hayvan varlığının artırılmasına yönelik uzun vadeli bir üretim modeli ortaya koyuyor.
Mehmet H. GÜLEL
Migros Et Irkı Damızlık Hayvan Çiftliği’ne ilk etapta 3 bin 600 adet Angus ve Hereford et ırkı anaç sığır getirilerek verimliliği ve dayanıklılığı yüksek ırklar için üretime başlandı. Damızlık hayvanlardan ilk dönemde 600 buzağı doğumu gerçekleşti. Çiftlikte gebe hayvan sayısı hızla artırılarak yıllık 5 bin adet buzağı üretimi kapasitesiyle sürdürülebilir bir yapı oluşturuluyor.
140 bin metrekarelik alanda üretim yapılıyor
Tesis, toplam 140 bin metrekarelik operasyon alanı üzerine kurulan 9 milyon euro değerinde. Yılda 40 bin ton dana ve kuzu etini müşterileriyle buluşturduklarını kaydeden Migros Grubu Pazarlama İcra Kurulu Üyesi Ekmel Baydur, “Türkiye’nin dört bir yanındaki yetiştiricilerimizden yılda yaklaşık 600 bin küçükbaş ve 100 bin büyükbaş hayvan tedarik ediyoruz. Çiftliğimiz, ölçeğiyle bu yatırımın kırmızı et üretiminde Türkiye’ye kalıcı bir değer sağlayacağına inanıyoruz” dedi.