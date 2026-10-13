Migros'tan 10 bin büyükbaş kapasiteli çiftlik

Mehmet H. GÜLEL

Migros Et Irkı Damızlık Hayvan Çiftliği’ne ilk etapta 3 bin 600 adet Angus ve Here­ford et ırkı anaç sığır getirile­rek verimliliği ve dayanıklılı­ğı yüksek ırklar için üretime başlandı. Damızlık hayvan­lardan ilk dönemde 600 buza­ğı doğumu gerçekleşti. Çift­likte gebe hayvan sayısı hız­la artırılarak yıllık 5 bin adet buzağı üretimi kapasitesiyle sürdürülebilir bir yapı oluş­turuluyor.

140 bin metrekarelik alanda üretim yapılıyor

Tesis, toplam 140 bin met­rekarelik operasyon alanı üzerine kurulan 9 milyon euro değerinde. Yılda 40 bin ton dana ve kuzu etini müşterile­riyle buluşturduklarını kay­deden Migros Grubu Pazarla­ma İcra Kurulu Üyesi Ekmel Baydur, “Türkiye’nin dört bir yanındaki yetiştiricilerimiz­den yılda yaklaşık 600 bin kü­çükbaş ve 100 bin büyükbaş hayvan tedarik ediyoruz. Çift­liğimiz, ölçeğiyle bu yatırımın kırmızı et üretiminde Türki­ye’ye kalıcı bir değer sağlaya­cağına inanıyoruz” dedi.