Migros’tan Beypiliç’e Altın Üretici plaketi
Beypiliç adına Altın Üretici plaketini Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Yardımcısı Teoman İnal aldı.
Türkiye piliç eti sektörünün öncü markalarından Beypiliç, Türkiye’nin köklü zincir marketi Migros’un yaptığı değerlendirme sonucunda Altın Üretici plaketini almaya hak kazandı.
2018 yılında bini aşkın üreticisine kalite denetimleri gerçekleştiren Migros, 500 kritere göre yaptığı değerlendirmelere göre Beypiliç’i ürün ve hizmet kalitesi açısından en başarılı üreticiler arasında gösterdi.
Migros tarafından gerçekleştirilen özel organizasyonda, başarılı üreticilere plaketleri verildi. Beypiliç adına Altın Üretici plaketini Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Yardımcısı Teoman İnal aldı.