Migros'tan deprem bölgesindeki üreticilere yeni destekler

Şirket açıklamasına göre, Migros, bölgedeki üreticilerin emeğine sahip çıkmak ve onlara ivedilikle gelir yaratmak üzere yerel ürünlerin alımı için seferber oldu. Deprem sebebiyle tarlada kalan tarım ürünlerini toplayıp raflara taşıyarak perakende sektöründe örnek nitelikte bir adım atan Migros, tarım ürünlerinin yanı sıra bakliyat, deniz ve kültür balığı alımlarında da bölgeye öncelik vermeyi sürdürüyor.

Migros, Hataylı üreticinin sosyal medyadan yaptığı çağrıyı duyarak öncülük ettiği hareketle, bölgede bir alım seferberliği başlattı. Bugüne kadar afet bölgesindeki illerden yaklaşık 300 ton Arsuz limonu, 32 ton beyaz lahana, 8 ton kırmızı lahana, 18 ton Samandağ balkabağı ve yaklaşık 2 bin bağ maydanoz alımı yaptı. Bakliyat ürünlerinin alımı için de tedarikçileriyle el ele veren Migros, bölgedeki üreticilerin 5 ton dökme kuru fasulye ürününün alımını sağladı. Migros ayrıca İskenderun'dan son 3 haftada 9 ton deniz balığı, 15 ton çipura kültür balığı alımı gerçekleştirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Migros Ticaret AŞ Pazarlamadan Sorumlu İcra Kurulu Üyesi Ekmel Baydur, yaraları sarmak, bölgenin ekonomisine katkıda bulunmak amacıyla dört koldan çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.

Yerel ürünlerin en hızlı şekilde toplanması ve üreticiye kaynak yaratılarak üretimin devamlılığın sağlanmasının öncelikli konuları olduğunu aktaran Baydur, "Deprem sebebiyle tarlada kalan ürünlerin alımı için Migros olarak başlattığımız hareketin alım seferberliğine ulaşmış olmasından çok mutluyuz. Afet bölgesindeki yerel üreticilerimizin seslerini duyuyor, ihtiyaçlarını çok yakından takip ediyoruz. Balıktan, meyve sebzeye ve bakliyata kadar toprağımızın, denizimizin tüm değerlerine sahip çıkıyoruz. Alımları yerinde hızlıca tespit etmek ve süreçleri yürütmek üzere ekiplerimizle bölgede üs kurduk." ifadelerini kullandı.