Migros’tan güçlü ilk çeyrek performansı

Migros Grubu CEO’su Özgür Tort, şirketin 2025’in ilk çeyreğinde gösterdiği performansa dair önemli açıklamalarda bulundu. Tort, “Şirketimiz, yılın ilk çeyreğinde nispeten zayıf tüketici talebine rağmen dirençli bir performans sergiledi. Fiyat rekabetçiliğimizin yanı sıra, yeni mağaza açılışları ile çok kanallı ve çok formatlı yapımız sayesinde tüm formatlarda yüksek tek haneli yıllık satış büyümesi kaydettik” dedi.

Online satışların payı arttı

2025’in ilk üç ayında Migros’un online kanallarının toplam satışlardaki payı, tütün ve alkol ürünleri hariç olmak üzere yüzde 21,1’e ulaştı. Şirketin hem fiziksel hem dijital kanallarda istikrarlı büyüme sağladığı belirtildi.

FMCG pazarında pay artışı

Güncel pazar araştırmalarına göre, Migros yılın ilk çeyreğinde hem toplam hızlı tüketim ürünleri (FMCG) pazarında hem de modern kanal segmentinde pazar payı kazanmayı başardı. Mart sonu itibarıyla Migros’un toplam FMCG pazarındaki payı yüzde 10,2’ye yükseldi.

FAVÖK marjı ve yatırım detayı

Tort, personel maliyetlerinin operasyonel giderlerdeki baskıya rağmen yıl sonu hedeflerine emin adımlarla ilerlediklerini vurguladı. Şirket, ilk çeyrekte yüzde 4,7 FAVÖK marjı kaydetti. 2025’in ikinci yarısında maliyet baskısının dengelenmesi bekleniyor. Migros, bu dönemde 1,6 milyar TL yatırım gerçekleştirdi.

Mağaza sayısı 3.642’ye çıktı

İlk çeyrekte 56 yeni fiziksel mağaza açan Migros’un toplam mağaza sayısı 31 Mart 2025 itibarıyla 3.642’ye yükseldi. Online hizmet veren mağaza sayısı ise 1.452 olarak kaydedildi.