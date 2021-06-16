Migros'tan medya şirketi kurma kararı

Migros, Mimeda Medya Platform A.Ş. unvanlı yeni bir medya şirketi kurulmasına karar verdi.

Şirketten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, şirketin sahip olduğu medya varlıklarını tüm reklam verenlere daha etkin bir şekilde ulaştırabilmek ve veri bazlı pazarlama aktivitelerinin gerçek potansiyelini ortaya çıkarmak amacıyla yeni bir medya şirketi kurulmasına karar verildiği belirtildi.

Söz konusu şirketin kuruluş sermayesi ise 1,5 milyon TL olacak.