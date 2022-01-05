Migros'tan perakende sektörüne yönelik sanal influencer

Daha iyi bir alışveriş deneyimi yaşatmak amacıyla ileri teknoloji ve inovasyonu iş biçimlerine entegre eden Migros, dünyada trend olan uygulamaları Türkiye’de hayata geçirmeye devam ediyor.

Migros, girişimlerle işbirliği geliştirme platformu olan Migros Up’un destekçisi olduğu Evecrude Picture Animation Studio ile birlikte sanal influencer Mia Starway’i tasarladı.

Konuya ilişkin Migros’tan yapılan açıklamaya göre, özel olarak tasarlanan Mia, tam bir 3D modelleme ile daha özgün hareketler yapabiliyor. Ürettiği içeriklerle kendini ortaya koyan Mia, müşterilerle samimi ve güvenilir bir ilişki kurmayı hedefliyor.

Sosyal medya hesabında Migros ile ilgili en güncel gelişmeleri ve ürün deneyimlerini paylaşan Mia, takipçileriyle ilk olarak Beylikdüzü 5M Migros mağazasında buluşacak.