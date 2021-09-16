Migros'tan poşetsiz alışveriş hareketi

Migros, ‘Poşet Alma, Doğaya Destek Ol’ sloganıyla ‘#PoşetsizAlışverişHareketi’ kampanyasını başlattı. Kampanaya ile Migros, plastik poşet kullanımını azaltmayı planlıyor.

Migros’tan yapılan açıklamaya göre şirket, yurt genelindeki Migros ve Macrocenter mağazalarındaki alışverişlerinde poşet almayan müşterilerine teşekkür etmek için ağaçlandırma çalışmalarına katkıda bulunacak.

Migros, plastik poşet kullanımı azaldıkça, Ege Orman Vakfı aracılığıyla bugüne kadar diktiği yarım milyon fidana yenilerini ekleyecek.

Yarım milyonu aşkın ağaç dikti

‘Migros İyi Gelecek Planı’ çerçevesinde sürdürülebilirlik alanında birçok projeyi hayata geçiren Migros, gelişim hedefleri doğrultusundaki performansını düzenli olarak paydaşlarıyla paylaşıyor. Şirket, ormansızlaşmayla mücadele alanında, bugüne kadar Urla, Dikili, Torbalı, Selçuk, Seferihisar, Çeşme, Tire ve Manisa'ya 14 yılda yarım milyonu aşkın fidan dikti.

Ayrıca, Tarım ve Orman Bakanlığı katkısıyla yürütülen "Geleceğe Nefes" kampanyası ile Türkiye'nin 81 ilinde fidan dikilmesine katkıda bulundu.

2020 yılında kurulan İş Dünyası Plastik Girişimi'ne de dahil olan Migros, 2023 yılına kadar kendi operasyonlarındaki iyileştirmelerle 500 tona yakın plastiğin önüne geçmeyi hedefliyor.