Migros'un 2. çeyrek satışları yıllık yüzde 20,2 arttı

12 Ağustos 2020

Migros'un net satışları 2. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre yüzde 8,5 arttı. Geçen yılın aynı çeyreğine göre ise yüzde 20,2 artışla 7 milyar lira oldu. 2020 yılının ilk 6 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25 artışla 13.4 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

FAVÖK'ü 2. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre yüzde 4,2 düşüş gösterdi. Geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 12,2 düşüşle 489,3 milyon lira oldu. 2020 yılının ilk 6 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,8 düşüşle 1 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

FAVÖK marjı 2. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre 93 baz puan düşerken, geçen yılın aynı çeyreğine göre 258 baz puan düşüşle yüzde 7 oldu. 2020 yılının ilk 6 ayında geçen yılın aynı dönemine göre 194 baz puan düşüşle yüzde 7,5 seviyesinde gerçekleşti.

Migros'un net zararı 2. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre yüzde 13,29 artarken, geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 2,6 artışla 154,4 milyon lira oldu. 2020 yılının ilk 6 ayında geçen yılın aynı dönemine göre net zararı yüzde 23,8 düşüşle 290,7 milyon düzeyinde gerçekleşti.

Firmanın net borcu 2. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre yüzde 13 düşüşle 4.3 milyar liraya geriledi.

Migros, yılın ikinci çeyreğinde 6,980 milyar lira satış geliri, 489 milyon lira FAVÖK ve 154 milyon lira net zarar açıkladı.

Migros ikinci çeyrekte 36 yeni mağaza açılışı ile toplam mağaza sayısını 2.198'den 2.278'e çıkardı. Online hizmet veren mağaza sayısı ikinci çeyrek sonunda güçlü artışla geçen yılın aynı çeyreğindeki 151 mağazadan 556'ya ulaştı. Net satış alanı yıllık yüzde 3'lük yükselişle 1.561 bin metrekare alan oldu.

Migros 2020 yılına ilişkin satış gelirleri büyüme tahminini yüzde 20-yüzde 22 aralığına çıkarırken, diğer tahminlerini korudu. Şirket, yıl sonunda sonunda yüzde 8-8,5 FAVÖK marjı beklemekte olup, bu da ikinci yarıda toparlanma beklentisine işaret etti.

(Kaynak: Foreks)