Migros'un 2025 geliri yüzde 1.9 azaldı

Migros, 100. yılını geride bırakırken faaliyetlerini daha kârlı ve odaklı bir yapıya taşımaya çalışıyor. Şirket, fiyat indirimlerine büyük kaynak ayırırken, mağaza yatırımları ve büyüme planlarını da genişletti. Buna paralel olarak, zarar eden veya stratejik önceliği düşük iş kollarından çıkış süreci hızlandı.

Satışlar düştü

Migros’un 2025 yılı toplam geliri, 2024’e göre yüzde 1,9 azalarak 31,9 milyar İsviçre frangına indi. Ancak elden çıkarılan şirketlerin payı hariç tutulduğunda gelir 29,4 milyar İsviçre frangı seviyesine ulaştı ve bu kalemde yüzde 1,1’lik artış kaydedildi. Şirket yönetimi bu tabloyu, portföy sadeleşmesi sonrası “çekirdek faaliyetlerin güçlenmesi” olarak yorumladı.

500 milyon franklık destek

Migros, temel süpermarket operasyonlarında müşteri tasarrufunu artırmak amacıyla 500 milyon frank tutarında kalıcı fiyat indirimi yatırımı yaptı. Bu strateji özellikle düşük fiyat kampanyalarıyla tüketiciyi korumayı, aynı zamanda rekabet baskısına karşı pozisyon güçlendirmeyi hedefliyor.

140 yeni şube

Şirket, büyüme planını da büyük bir yatırım paketiyle destekledi. Migros, 140 yeni şube açılması ve 350 mağazanın yenilenmesi için toplam 2 milyar İsviçre frangı büyüklüğünde yatırım paketini onayladı. Bu adım, Migros’un hem fiziksel varlığını genişletme hem de mağaza deneyimini güncelleme stratejisini öne çıkarıyor.

Gıda perakende segmentinde (Migros Online, Migros Industrie, Denner, migrolino ve Migrol dahil) satışlar 24,3 milyar İsviçre frangı oldu. Elden çıkarmalar hariç tutulduğunda segment geliri 23,2 milyar İsviçre frangıyla ile yatay seyretti. Yakıt hariç bakıldığında ise yüzde 0,4’lük sınırlı artış dikkat çekti.

Migros süpermarketleri (Migros Online dahil) 12,7 milyar satışa ulaşsa da yüzde 0,5 düşüş yaşadı. Bu gerilemede fiyat kampanyaları ve mağaza yenileme çalışmaları etkili oldu. Buna karşılık Denner satışları yüzde 0,2 artışla 3,8 milyar İsviçre frangına çıkarken, migrolino yüzde 4,8 büyüyerek 0,8 milyar İsviçre frangına ulaştı. Migrol ise yüzde 6,5 düşüşle 1,3 milyar İsviçre frangına geriledi.

Gıda dışı ve sağlıkta büyüme

Gıda dışı perakende tarafında gelirler yüzde 13,6 artışla 3,5 milyar İsviçre frangına yükseldi. Bu büyümenin ana sürükleyicisi Digitec Galaxus Grubu oldu. Sağlık hizmetlerinde ise Medbase’in güçlü performansıyla segment gelirleri yüzde 4,5 artarak 1,7 milyar İsviçre frangına çıktı.