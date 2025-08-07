Migros’un evcil hayvan ürünlerine özel ilk mağazası Petimo, Bağdat Caddesi’nde açıldı

Migros’un evcil hayvan ürün markası PETİMO, ilk mağazasını Kadıköy Bağdat Caddesi’nde açtı. Mağazada binden fazla ürün çeşidi yer alıyor.

Migros Gıda Dışı Pazarlama Direktörü Tamer Gülsaç, açılışa ilişkin değerlendirmesinde, “Petimo ile Migros uygulaması içindeki online platformumuzdan sonra şimdi fiziksel mağazamızla da evcil hayvan sahiplerinin tüm ihtiyaçlarına cevap veriyoruz. Özel markalarla yaptığımız iş birlikleri sayesinde premium ürünlerden özel beslenme kategorilerine kadar geniş bir ürün seçkisi sunuyoruz” dedi.

Mağaza konseptine dahil edilen yeniliklerden de bahseden Gülsaç, "BARF mamalar ve evcil hayvanlara özel Pet Pastanesi gibi yenilikçi alanlarla da fark yaratmayı hedeflediklerini" vurguladı.