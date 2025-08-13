Migros’un ikinci çeyrek satışları 91,7 milyar TL’yi aştı

Migros, 2025 yılının ikinci çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Şirketin satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,7 artarak 91 milyar 696 milyon TL seviyesine ulaştı. FAVÖK 4 milyar 996 milyon TL olurken, FAVÖK marjı yüzde 5,4 olarak gerçekleşti. Migros, ikinci çeyrekte 374 milyon TL net kâr elde etti.

Yılın ilk yarısında satışlar yüzde 7 artışla 174,8 milyar TL’ye, FAVÖK 8,9 milyar TL’ye çıktı. FAVÖK marjı yüzde 5,1 olarak kaydedilirken, net kâr 1 milyar 467 milyon TL seviyesinde gerçekleşti.

CEO’dan büyüme mesajı

Migros Grubu İcra Başkanı (CEO) Özgür Tork, tüketici talebinin zayıf olduğu ortamda şirketin satış büyümesini sürdürdüğünü belirterek, “Toplam FMCG ve modern FMCG pazarlarında elde edilen 60 baz puanlık pazar payı artışı, güçlü performansımızın göstergesi. Fiyat indirimleri ve çok kanallı yapımızın sağladığı kolaylık, müşteri trafiğinde ve sepet büyüklüğünde artış sağladı” dedi.

Tork, online kanalların toplam satışlardaki payının tütün ve alkollü içecekler hariç yüzde 20,7’ye ulaştığını, online gıda perakendeciliğinde operasyonel kârlılığın iyileştiğini vurguladı.

Mağaza ve yatırım hamleleri

2025’in ilk yarısında farklı formatlarda 122 yeni mağaza açan Migros, mağaza portföyünü 3.683’e çıkardı. Online hizmet veren mağaza sayısı ise 1.553’e yükseldi. Şirket, yılın ilk yarısında 4,7 milyar TL yatırım yaparken, jet kasa, elektronik fiyat etiketi ve güneş enerjisi yatırımlarına ağırlık verdi.

Özgür Tork, yılın ikinci yarısında enflasyonist baskının daha da azalmasını beklediklerini ve bu yatırımların operasyonel maliyetleri kontrol altında tutmaya katkı sağlayacağını belirtti. Ayrıca iştirakler ve yeni girişimlerin ana iş kolunu destekleyerek sürdürülebilir büyüme stratejisine katkı sunduğunu ifade etti.