Miilux OY, zırh çeliğinde dışa bağımlılığı azaltmayı hedefliyor

OYAK’ın yerli üretimi güçlendirmek üzere bünyesine kattığı şirketi Miilux OY, yıllık 38 bin ton kapasite ile zırh çeliği ve aşınmaya dirençli çelik üretimiyle faaliyetlerine devam ediyor.

Zırh çeliğinde Türkiye’nin dışa bağımlılığını azaltma hedefi doğrultusunda son teknoloji ürünlerini IDEF’21 Savunma Sanayi Fuarı’nda görücüye çıkaran Miilux OY, fuarda yapacağı ikili görüşmelerle yeni işbirlikleri kurmayı planlıyor.

Cumhurbaşkanlığı’nın himayesinde, Milli Savunma Bakanlığı’nın ev sahipliğinde organize edilen IDEF’21, TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde 17-20 Ağustos tarihlerinde düzenleniyor. Miilux OY, 7. Hol 710 A numaralı standta son teknolojik ürünlerini misafirlerinin beğenisine sunuyor.

Çoğunluk hissesi 2019’da OYAK tarafından satın alınan Miilux OY, Türkiye'nin zırh çeliği ihtiyacının tamamını karşılamak amacıyla faaliyetlerine devam ediyor. Şirket, Erdemir ve İsdemir tarafından üretilen nitelikli yassı çeliği kullanarak gerçekleştirdiği yıllık 38 bin tonluk üretimle, Türkiye’nin zırh çeliği ithalatını sıfırlamayı hedefliyor.

Patlama ve şok dalgalarına karşı dirençli

Miilux OY, savunma sanayi sektöründe kullanılan zırh çeliği olan Miilux Protection 280T’yi üretiyor. Bu zırh çeliği muharebe tankları, zırhlı muharebe, zırhlı personel taşıyıcıları gibi zırhlı araç tasarımlarında tercih edilen, patlama ve şok dalgalarına karşı dirençli ve yüksek tokluğa özelliklerine sahip.

Miilux’un Protection 440T ürünü ise, zırhlı araçların yan duvarlarında ve tabanlarında delinme, darbe ve patlamaya karşı direnç gerektiren uygulamalarda kullanılıyor. Protection 500T ürünü, zırhlı araçların şekillendirme gerektiren parçalarında yan duvar, tavan ve taret kısımlarında kullanılıyor. Miilux Protection 600T ise en yüksek sertliğe sahip zırhlı araç üreticileri tarafından kaynak-büküm yapılmadan add-on ve stand-alone amaçlı mevcut tasarımlarda şekillendirilebilme özelliği sayesinde tercih ediliyor.

Araç üstü ekipman, iş makineleri ve madencilik sektörlerinde damper, kova, ataşman ve konveyör gibi aşınmaya dayanıklı ürün tasarımlarında kullanılan Miilux 400-450-500 ürünleri ile aşınmaya dayanıklı çelik üretimine devam eden Miilux OY, ısıl işlem görmüş yüksek mukavemetli çelikler konusundaki Ar-Ge çalışmalarına ise devam ediyor.

İhracatını da artıracak

Türkiye’nin zırh çeliği dahil tüm yüksek mukavemetli çelik ihtiyacını, dış kaynaklara gerek kalmadan karşılayabilecek durumda olan Miilux OY, OYAK’ın global vizyonu çerçevesinde hem yurt içinde hem de yurt dışında büyüme hedefiyle faaliyetlerine devam ediyor. Türkiye’de de BMC, Otokar, FNSS, Nurol Makina, Katmerciler, Roketsan, Aselsan gibi savunma sanayiinin önde gelen şirketlerine ürün sağlayan Miilux OY, ürünlerini Almanya, Ukrayna, Güney Kore, Birleşik Arap Emirlikleri, Özbekistan, Pakistan, Güney Afrika ve Nijerya gibi ülkelere de ihraç ediyor.