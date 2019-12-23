Miilux’tan açıklama

23 Aralık 2019

OYAK Grubu şirketlerinden Miilux, Dünya Gazetesi'nde yer alan “Askeri araç var ama koruyacak zırh yok!” başlıklı habere ilişkin açıklamada bulundu.

Miilux Yüksek Mükavemetli Çelik Üretim AŞ'den yapılan açıklama şöyle;

1- 9 Ekim 2019 tarihinde, Finlandiya’nın Türkiye’ye olan silah ihracatını durdurmaya yönelik verdiği karar, OYAK Grubu şirketlerinden Miilux’un Finlandiya’da bulunan fabrikasından, ülkemize yapılan satışları kapsamamaktadır.

2- Hammaddesi Ereğli Demir Çelik AŞ’de üretilen zırh levhaları, Miilux Manisa fabrikamızda ısıl işlem ve gerekli şekillendirmeleri yapacak şekilde tüm yetkinlere haiz olup Ağustos 2019 tarihinden bu yana üretim yapmaktadır. Bir başka söylem ile bu tarihten itibaren OYAK Miilux, Türkiye’nin zırh çeliği dahil tüm yüksek dayanımlı çelik ihtiyacını, dış kaynaklara gerek kalmadan karşılayabilir durumdadır.

3- 16 Aralık 2019’da Ethem Sancak’ın Habertürk’e verdiği röportajda aşağıdaki ifadeler yer almaktadır. "Erdemir, yakın zamanda bir Avrupa şirketini satın aldı, zırh çeliği üretme kabiliyeti olan bir şirket. Biz bundan sonra zırh çeliğini oradan alacağız.”