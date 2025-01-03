Mikado Danışmanlık Kurucu Direktörü Serra Titiz: 2025’te 'etki odaklı' şirketler öne çıkacak
“Bir toplumun kalkınmasına şirketlerin etkisi büyüktür” diyen Mikado Danışmanlık Kurucu Direktörü Serra Titiz, 2025’te etki odaklı şirketlerin ön plana çıkacağına dikkat çekti. DÜNYA’nın sorularını yanıtlayan Titiz, şirketlerin nasıl etki odaklı olacaklarını anlattı.
Hayriye MENGÜÇ
İş dünyasında etki odaklı düşünme anlayışı, toplumsal dönüşüm ve sürdürülebilirliğin bir gereği olarak gün geçtikçe önem kazanıyor. DÜNYA’nın sorularını yanıtlayan Mikado Danışmanlık Kurucu Direktörü Serra Titiz, 2025’te etki odaklı şirketlerin ön plana çıkacağına dikkat çekerek “Toplumsal yatırım programlarının gerçek bir ihtiyaca cevap vermesi, şirketin uzmanlık alanıyla ilişkilenmesi, kamu ve sivil toplum iş birliği içermesi, çalışan gönüllülüğünü dahil etmesi, ölçülebilir olması, sürdürülebilirliklerini ve kalkınma etkilerini yükseltecektir” dedi.
Sürdürülebilirlik, toplumsal yatırım, sosyal girişimcilik ve sosyal etki alanlarında projeler geliştiren Mikado Danışmanlık Kurucu Direktörü Serra Titiz’in sorularımıza verdiği yanıtlar şöyle:
Sorumlu özel sektör, topluma karşı nasıl davranış sergilemeli?
Şirketler topluma karşı öncelikle dürüst, şeffaf ve hesap verebilir olmakla sorumludur. Dolayısıyla etik iş yapma anlayışını benimsemeli ve yolsuzluk ve rüşvet engelleyici prosedürlerini devrede tutmalıdır. Şirketlerin çalışanlarının haklarını korumak, sağlıklı çalışma koşulları sunmak, adil ücret sağlamak, gelişimlerine katkıda bulunma sorumluluğu, iş yaptıkları yerel toplumun ihtiyaçlarını gözeterek onların ekonomik ve sosyal gelişimine katkıda bulunmaya uzanmalıdır.
İş yaptıkların toplumun yaşamına saygı duyarak çevresel zararlarını minimize etmeli ve döngüsel ekonomiye katkıda bulunmalıdır. Yine toplumun bir parçası olan müşterilerinin geri bildirimleri doğrultusunda en kalite ürün ve hizmetleri sunarak sürekli iyileştirme çabasında olmalıdır. Doğru tedarikçilerle çalışarak hem kendi hem de onların gelişimlerini desteklemelidir.
Etki odaklı düşünmek niçin önemli?
Şirketlerin bir toplumun kalkınmasına etkileri büyüktür. Ekosistemi de mobilize etme güçlerinden hareketle operasyonlarını, topluma karşı olası olumlu ve olumsuz etkilerini düşünerek yönetmeliler. Sürdürülebilir kalkınma amaçlarına olan etkilerini iş planlarına, stratejilerine ve uzun vadeli hedeflerine entegre etmeliler. Her alınan kararın paydaşlar üzerindeki etkisi ve yaratabileceği riski hesaplamalılar.
Etki odaklı girişimcilin çoğalması için nasıl bir yol izlenmeli?
Etki odaklı girişimcilik geleceğin iş modeli olacak, dünya sorunlarına çözüm yaratmak girişimciliğin ana motivasyon kaynağı olacak. Bu nedenle eğitim müfredatlarına erken yaş itibarıyla aktif vatandaşlık ve toplumsal duyarlılık içerikleri tüm disiplinleri kesecek şekilde yerleştirilmeli, başarı hikayeleri ve iyi örnekler kamuoyuyla paylaşılmalı, kamu destekleri mobilize edilmeli ve bu tip girişimler için bürokratik engeller kaldırılmalı. Etki girişimciliğinin yaygınlaşması, eş zamanlı destek mekanizmalarının aktive edilmesiyle mümkün olabilir.
Küresel etki ekonomisi 2.3 trilyon doları geçti. Türkiye’deki rakam hakkında tahmininiz var mı?
Henüz mümkün değil, ama ilgi ve bilgi artıyor. Etki ekonomisi, sürdürülebilir kalkınma amaçlarına ulaşmak için sosyal ve çevresel faydayı ekonomik kazançla birleştiren girişimcilik ve yatırımları kapsıyor. Türkiye’de bu alanda yapılan çalışmalar ve yatırımlar, özellikle sosyal girişimlik ve yeşil enerji projeleri yoğunlaşmakta. Uluslararası finans kuruluşları ve yerel hükümetin sürdürülebilir kalkınma projelerine yönelik desteği artıyor. Yatırımcılar çeşitleniyor ve etki odaklı yatırım fonları oluşuyor.
“Pazarlama ve Ar-Ge kadar önemsenmeli”
Mikado Danışmanlık Kurucu Direktörü Serra Titiz, şirketlerin toplumsal yatırım programlarında dikkat etmesi gerekenleri şöyle açıkladı:
-Toplumsal yatırım programları, alışılagelmiş KSS projelerinden farklılaştı artık.
-Bu programların gerçek bir ihtiyaca cevap vermesi, şirketin uzmanlık alanıyla ilişkilenmesi, kamu ve sivil toplum iş birliği içermesi, çalışan gönüllülüğünü dahil etmesi, ölçülebilir olması, sürdürülebilirliklerini ve kalkınma etkilerini yükseltecektir.
-Bu özelliklerdeki programlar uzun vadeli yatırım gerektiriyor ve bir taraftan topluma katkı yaparken, diğer taraftan şirkete değer katıyor, insan kapitalini ileriye taşıyor, yeni hedef kitlelere ulaşmasını sağlıyor, gönüllülük ve kurumsal girişimcilik ve inovasyon kültürünün şirkette yaygınlaşmasına hizmet ediyor.
-Bu programların pazarlama ve Ar- Ge yatırımları kadar önemsenmesi gerek.