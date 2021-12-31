Mikel Coffee, Türkiye’de 5 yılda 120 şube açacak

Necla DALAN

Yunanistan’ın dev kahve zinciri Mikel Coffee, Türkiye pazarına Haziran 2020’de giriş yaptı. İş insanları Kadir Ergün ve Rana Yazıcı’nın öncülüğünde Türkiye’ye gelen Mikel Coffee, bu yılı 12 şube ile kapatmaya hazırlanıyor. 5 yıl içinde 120 şube açmayı hedefleyen Mikel Coffee Türkiye’nin bir diğer hedefi ise şu anda 170 civarı şubesi olan Yunanistan’ı geçmek.

15 ülkede 350’ye yakın şubesi olan gruptaTürkiye’nin şu anda en hızlı büyüyen ülke olduğunu söyleyen Mikel Coffee Türkiye Genel Müdürü Volkan Gündüz, “Türkiye için büyük hedeflerimiz var. Pandemiyi fırsata çevirmek istedik. İlk açılan şubelerimiz Ataköy, Florya, Akaretler ve Göztepe oldu. Tuzla, Konya ve Bostancı’daki şubelerimizin inşaatı sürüyor. Mall of İstanbul, Mimaroba, Yalova, Diyarbakır şubeleri için imzaları attık. Yozgat için görüşmelerimiz sürüyor. Artık franchise vererek büyümek istiyoruz. Bu yılı 12 şube ile kapatacağız. 2022 hedefimiz 16 şube açmak. Hedefimiz 5 yılda 120 şubeye ulaşmak ama şu anda o sayıda talep aldık zaten. Bayilik taleplerine yetişemiyoruz. Amacımız grubun en büyüğü olmak. Hatta 170 civarında şubesi olan Yunanistan’ı geçmeyi hedefliyoruz” diye konuştu.

Bayiyi yaşatmayı politika edindik

Şubelerde ortalama 7 kişi çalıştığını, istihdam hedefl erinin 1000 kişi olduğunu kaydeden Volkan Gündüz, bayiyi yaşatma politikasına sahip olduklarını anlattı. Gündüz, şöyle devam etti:

“Dünyada artık bayiden ne koparsam kardır dönemi bitti. Bayinin de yaşatılması lazım. İstanbul’da başlayan şubeleşmeyi tüm Türkiye’de sürdürmek için güçlü bir franchise altyapımız mevcut. Bu altyapı hazırlanırken bayilerimizin kazanan bayi olması öncelikli stratejimiz olarak belirlendi ve tüm yazılı şirket politikalarımız bu stratejimiz göz önünde bulundurularak oluşturuldu. Markamızın 40 bin Euro bayilik ücreti var. Bunun 20 bin Euro'su Yunanistan’a gidiyor. Türkiye tarafında bu dönem 20 bin euyoru almama kararı aldık. Tüm kalemleri kattığında bir yatırımcının Mikel Coffee açması için 1,8 milyon TL’sinin olması lazım.”

Bütün dünyada Wi-Fi şifresi ve radyo yayını aynı

Mikel Coffee, 2008 yılında Yunanistan Larissa’da ilk mağazasını açtı. Adını 3 kardeşin isimlerinden alan Mikel Coffee, 2011 yılında merkezini İngiltere’ye taşıdı. Volkan Gündüz, markanın Yunanistan’da dünya devlerini geride bıraktığını belirtti. Gündüz şöyle konuştu: “Markamıza özel reçetelerle hazırlanmış tüm soğuk ve sıcak içecek ürünlerimiz ile hem ülke hem de dünya pazarında bizi diğer markalardan ayırt edebileceğiniz bir lezzet deneyimi sunuyoruz. Yoğunlaştırılmış ve tatlandırılmış sütü sadece biz kullanıyoruz. Buzlarımız günde 2 kere gramaj kontrolünden geçiyor. Suyumuzun 10 dakikada bir uygunluk ölçümleri otomatik olarak yapılıyor. Renkli bir görünüme sahip olan bardaklarımız çift katlı, termos özelliği taşıyan ve ısıyı iletmeyen bir tasarıma sahip. Wi-Fi konusunda da diğer markalardan bizi ayıran bir özelliğimiz mevcut. Misafirlerimizin internetimize bir kere bağlanması yeterli. Böylece dünyada bulunan herhangi bir Mikel Coffee mağazasından içeri girdiğinde tekrar bağlanabiliyorlar. Ayrıca faaliyet gösterdiğimiz tüm ülkelerde aynı yayını yapan radyomuz da var.”