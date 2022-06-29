Mikro, E-Mükellef'i satın alıyor
Yazılım alanında Türkiye'nin en büyük şirketlerinden biri olan Mikro, muhasebe şirketi E-Mükellef ile masaya oturdu. Anlaşma sağlanırsa, Mikro Yazılım, Türkiye'nin ilk muhasebe portalı olan E-Mükellef'i tamamını satın alacak.
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Kerim ÜLKER
2006'da kurulan ve Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı Volkan Küçük'ün yaptığı şirket, 240 binden fazla vergi mükellefin hizmet veriyor.
420 çalışanı var
E-Mükellef'i satın almaya hazırlanan Mikro Yazılımevi ise 1988 yılında kuruldu. Şirketin bağlı bulunduğu Mikrogrup ise100 binin üzerinde aktif müşteriye sahip. Mikrogrup'un 420'den fazla çalışanı var.
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