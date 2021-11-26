Mikro Yazılım’dan SPK’ya halka arz başvurusu

Kurumsal ticari yazılım sektöründe faaliyet gösteren ve 1988’de kurulan Mikro Yazılımevi Yazılım Hizmetleri Bilgisayar Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Mikro Yazılım), şirket paylarının ek satış hariç yaklaşık yüzde 54,35’lik kısmının halka arzı için Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) onay başvurusunda bulundu.

33 yılı aşkın süredir KOBİ’ler için muhasebe ve ticari yazılım programları ile mali müşavirlere yönelik çözümler geliştiren şirket, 2017’de Turk Ventures Advisory Limited'in danışmanlığını yaptığı özel sermaye fonları ve Earlybird Digital East Fund’dan yatırım almıştı. Mikro Yazılım’ın iştirakleri arasında, 2018’de yüzde 100’ünü satın aldığı Zirve Yazılım’ın yanı sıra yine yüzde 100’üne sahip olduğu Paraşüt Yazılım ile yüzde 60 oranında ortak olduğu Shopside Yazılım, MuhasebeTech Yazılım ve MevzuatTR Yazılım yer alıyor.

100 binin üzerinde aktif müşteriye sahip

Halka arz başvurusuna ilişkin açıklama yapan Mikro Yazılım Yönetim Kurulu Başkanı Göktekin Dinçerler, Mikro Yazılım’ın 2018’den itibaren yaptığı 5 şirket ve yazılım satın almasıyla Mikrogrup’u oluşturduğunu söyledi.

Mikrogrup olarak 30 Eylül 2021 itibarıyla muhasebe ve ticari yazılım programları ile e-Dönüşüm hizmetleri sundukları 100 binin üzerinde aktif müşterilerinin bulunduğunu belirten Dinçerler, “420’yi geçen çalışma arkadaşımız, 120 kişiyi geçen Ar-Ge ve yazılım geliştirme ekibimiz ve Türkiye genelinde faaliyet gösteren 345 iş ortağımız ile birlikte ürün ve hizmetlerimizin müşterilerimizle buluşmasını sağlıyoruz.” dedi.

Ürün ve hizmetlerinin perakende, e-ticaret, dağıtım, otomotiv, inşaat, üretim ve sağlık gibi 30’u aşkın sektörde faaliyet gösteren KOBİ’ler, mikro işletmeler ve bu işletmelere hizmet veren mali müşavirler tarafından kullanıldığını anlatan Dinçerler, şöyle devam etti: “2020 yıl sonu itibarıyla lisanslı entegratörlerle çalışan kayıtlı e-dönüşüm kullanıcı sayısına göre yaklaşık yüzde 19’luk bir pazar payıyla, Türkiye’nin güçlü pazar konumuna sahip e-Dönüşüm hizmet sağlayıcılarından biriyiz. Özel sermaye fonlarından sağladığımız yatırımlarla birlikte son yıllarda ivmemizi artırarak pazardaki konumumuzu güçlendirdik. İş yapış biçimimizi ve şirket kültürümüzü şekillendiren müşteri odaklı yaklaşımımızla, sayıları 100 bini aşan aktif müşterilerimiz olmasının gururunu taşıyoruz. Teknolojinin hızla geliştiği, dijitalleşmenin iş ve yaşam pratiklerini etkilediği günümüz dünyasında yazılım sektörünün potansiyeli ortada. Biz de bunun bilinciyle, Mikrogrup’un mevcut potansiyelini daha yukarı taşıma ve kurumsal yapımızı güçlendirme yönündeki önemli hedeflerimizi gerçekleştirmek için önemli bir karar alarak SPK’ya halka arz başvurumuzu gerçekleştirdik.”