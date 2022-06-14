Mikrolink, ABD merkezli Shaxon Industry’i satın aldı

Açık Holding bünyesinde GSM operatörlerine hizmet veren Mikrolink, satın almalarla küresel pazardaki konumunu güçlendiriyor. ABD merkezli Shaxon Industry’nin yüzde 50 hissesini 2021’de satın alan Mikrolink, geri kalan yüzde 50’lik hisseyi de satın aldı. Böylece şirketin yüzde 100’ünü bünyesine katan Mikrolink, ABD’de pazarındaki konumunu güçlendirdi.

Tüketici elektroniği, tesis kablolama ürünleri, fiber optik komponentleri, SFPS ve özel kablolar, bilgisayar kabloları, ses/video kabloları, konektörler gibi ses, veri ve benzer ürünlerin üreticisi ve distribütörü olarak faaliyet gösteren Shaxon Industry, sektörde hem üretici hem de direkt satış şirketi olarak konumlanıyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan Açık Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yüksel Açık, “Mikrolink, bugün bünyesinde 22 şirket olan Açık Holding’in teknoloji odaklı faaliyetlerinin lokomotif şirketidir. Mikrolink, dünyanın birçok ülkesinde telekom altyapıları kuran global sistem entegratörü olarak faaliyetlerine ve yatırımlarına büyük bir hızla devam ediyor. Bu ay sürdürülebilir büyüme stratejimiz kapsamında önemli bir adım daha atarak merkezi Kaliforniya, ABD'de bulunan Shaxon Industry’yi bünyemize kattık. Sunduğumuz ileri teknolojili çözümlerle çıtayı her geçen gün daha da yukarı taşımayı amaç edinen ve müşteri ihtiyaçlarına uygun, çok yönlü hizmet anlayışını benimseyen bir şirket olarak yaptığımız bu girişimle pazara yeni bir soluk getirmeyi hedefliyoruz.” Şeklinde konuştu.

“Sektörde derinleşerek büyüyoruz”

Yaptıkları tüm yatırımların sektörde derinleşmeye yönelik olduğunu söyleyen Açık, şunları kaydetti: “Telekomünikasyon ve bilişim sektörünün dinamikleri sürekli değişiyor. Biz de bu dinamizme ayak uydurmak ve uçtan uca hizmet ağımızı tamamlamaya yönelik yatırımlar yapıyoruz. Mikrolink’i önce Avrupa’ya sonra Asya’ya ve şimdi de Amerika’ya taşıdık. Avrupa’da İngiltere’de dünyanın en büyük GSM şirketlerinden Vodafone’la IBS projeleri gerçekleştiriyoruz, bölgede lokal bir şirket gibi çalışıp faaliyetlerimizi genişletiyoruz. Almanya’da ise bazı devlet kurumları başta olmak üzere otomotiv devi markalar, uluslararası havalimanları, önde gelen oteller ve süpermarket zincirlerinde kesintisiz iletişimi sağlamaya yönelik IBS projeleri gerçekleştirdik. Ayrıca ülkenin önde gelen sanayi kuruluşlarındaki IOT cihazlarının birbiriyle haberleşmesini sağlayan network ağlarını da ilk kez biz kurduk. Katar’da ürettiğimiz çözümlerle kesintisiz iletişimin sağlanması adına önemli projelerde yer aldık ve şu an bu yıl düzenlenecek olan FIFA 2022 Dünya Kupası statlarının telekom altyapı işlerini yapıyoruz. Umuyorum ki ABD’de de aynı uluslararası anahtar teslim standartlarımızı koruyup telekomünikasyon ve bilişim sektörüne değer katan projeler gerçekleştireceğiz.”