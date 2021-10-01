Mikrolink, ‘akıllı’ tesis ve binalara odaklandı

Açık Holding şirketlerinden Mirolink, telekomünikasyon ve bilgi teknolojileri sektöründe anahtar teslim projeler geliştimeye devam ediyor. 20 yılı aşkın süredir haberleşme ve bilişim teknolojileri sektöründe ihtiyaç duyulan ekipman ve malzeme tedarikini sağlayan global sistem entegratörü olarak da hizmet veren şirket, akıllı sistemlere yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında akıllı binalar, akıllı veri merkezleri ile akıllı enerji kaynaklarına odaklandı.

Şirket, bu doğrultuda şuanda akıllı ev, akıllı veri merkezi, akıllı teknoloji merkezi, akıllı hastane, akıllı enerji sistemleri gibi birçok proje yürütüyor.

Telekom çözümlerinin yanı sıra özel iletişim ağları, BT çözümleri, akıllı hizmetler ve ağ güvenliği alanlarında da sunduğu hizmetlerle etki alanını genişleten Mikrolink, faaliyetlerine Avrupa, Asya, Ortadoğu-Afrika ekseninde devam ediyor.

“Akıllı şehirlerle ilgili önemli projeler yürütüyoruz”

Telekomünikasyon altyapısı, sistem ve çözümleri, veri merkezleri için beyaz alan danışmanlığı, tasarım ve uygulama işleri ile ilgili hizmetler verdiklerini söyleyen Mikrolink Genel Müdür Yardımcısı Beste Uçak, son dönemde özellikle bilişim teknolojileri ve veri merkezi hizmetleri alanında büyük bir büyüme sağladıklarını ve sektörün ihtiyaçlarına cevap veren önemli projelerde yer almaya başladıklarını aktardı.

Ayrıca sistem entegratörü olarak iş ortağı oldukları global üreticilerin yazılım ve donanım çözümlerini, bunların kurulum ve bakımlarını bünyelerinde yer alan bir sertifikalı ekiple sağladıklarını anlatan Uçak, “Son dönemde özellikle üzerinde durduğumuz akıllı sistemler kapsamında akıllı tesisler, akıllı veri merkezleri, akıllı binalar, akıllı enerji kaynakları, akıllı kapsama izleme ve bunun gibi projeleri yürütüyor ve geliştiriyoruz. Bunlar içinde de yine kendi geliştirdiğimiz ortam izleme ve otomasyon çözümlerimizi sunuyoruz. Ortam izleme ihtiyacı duyan yapılar için akıllı sensörler geliştiriyor ve onları yöneten yazılım, otomasyon çözümlerini üretiyoruz. Bu sistemler IoT platformlarıyla çalışmaya uygun olarak kurgulanıyorlar. Başta telekom operatörleri ağırlıklı olmak üzere özel sektörde ve kamuda birçok şirket ile çalışıyoruz.” diye konuştu.

“Hizmet verdiğimiz her alanda pazar payımızı artırdık”

Hizmet verdiği her alanda pazar payını artırdıklarını belirten Beste Uçak, geliştirdikleri çözümlerle daha fazla ülkede faaliyetlerini sürdürdüklerini kaydetti.

Uçak, “2022 yılında şirket olarak hem lokal hem de global pazarda göstermiş olduğumuz faaliyetlerimizi artırmak ve sürdürebilir teknolojilerimizi iş ortaklarımıza değer olarak sunmak istiyoruz. Bunların yanı sıra geliştirdiğimiz akıllı sistemler ile yaşama değer katan yeni projeleri hayata geçirmek istiyoruz.” dedi.