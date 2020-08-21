Mikrolink, Avrupa’da 5G ortaklığı kurdu

21 Ağustos 2020

MUSTAFA KEMAL ÇOLAK

Açık Holding şirketlerinden Mikrolink Bilişim, Avrupa’da proje ortaklığı yaptığı Almanya’nın önemli telekomünikasyon altyapı şirketi IGT Systemhaus AG’nin yüzde 50’sini satın aldı. Bünyesinde beş bin çalışanı bulunan, Deutsche Telekom ve Telefonica’nın çözüm ortağı IGT, Almanya’da 20 binin üzerinde baz istasyonunun sorumluluğunu yürütüyor. Satın alma sonrası kurulan ‘IGT MIKROLINK’ şirketi, Deutsche Telekom ve Telefonica gibi büyük mobil operatörlerin çözüm ortağı oldu.

5G dönüşümünü hayata geçirecek

Mikrolink Avrupa CEO’su Selim Kuzu, IGT Systemhaus AG’nin Almanya’da telekomünikasyon ve bilişim sektöründe bugüne kadar Deutsche Telekom, Telefonica ve Mannesmann için binlerce baz istasyonu, hava limanları, stadyumlar gibi büyük alanlarda erişim çözümleri sağlayan projelere imza atan köklü bir şirket olduğunu söyledi. Kuzu, iki büyük şirket evliliğinin önemli bir adım olduğunu ortaklıkla kurulan IGT MIKROLINK’in geniş portföyle global pazarın önemli oyuncularından birisi olacağını ifade etti. Kuzu, Avrupa’da ve özellikle Almanya’da IGT MIKROLINK olarak, öncelikle eski altyapıların güncellenmesi, 5G sistemlerinin kurulumu ile fiber optik kablo altyapı projelerini hayata geçireceklerini belirtti. Selim Kuzu, “Projelendirmeden kuruluma, işletmeden bakım hizmetine ve fiber kablo uygulamasına kadar tek elden yönetimle anahtar teslim iş yapacağız. Bugüne kadar olduğu gibi çalıştığımız mobil operatörlerin en güvenilir çözüm ortağı olma özelliğimizi Avrupa’da da sürdüreceğiz” dedi.

Geçtiğimiz ay her iki mobil operatörüyle iş birliği anlaşması imzalayan Mikrolink, yeni şirketi ile tüm Almanya’da mevcut altyapıların 5G standartına yükseltilmesi, yeni kurulacak baz istasyonunun kurulum, bakım ve fiber kablo projelerinin uygulanması gibi işlerin yanı sıra onlarca tren garı, hava limanı ve stadyumda iletişim hizmeti verecek. Mikrolink’in Almanya operasyonundan sonra yeni kurulacaklar hariç, bugün hizmet verdiği ve sorumluluk taşıdığı baz istasyonu sayısı 40 binin üzerine çıktı.

8 ŞİRKETLE 16 ÜLKEDE HİZMET ÜRETİYOR



Telekomünikasyon alanında 20 yıllık deneyime sahip Mikrolink Bilişim, İngiltere'den Almanya'ya, Kazakistan'dan Katar'a kadar 8 şirketiyle dünyanın 16 ülkesinde faaliyet gösteriyor. Vodafone, Turkcell, Türk Telekom, Ericsson, Huawei ve Nokia gibi büyük mobil operatörlere altyapı, kurulum, bakım, denetim ve işletim hizmeti veren Mikrolink, şimdi birikim ve yeteneklerini Avrupa'ya yayacak. Mikrolink Bilişim son olarak, Vodafone Türkiye'nin Ege, Akdeniz bölgeleri ile birlikte İstanbul ve Trakya telekom altyapı ihalesini kazanmıştı. Şirket, Vodafone Türkiye'nin ilgili bölgelerinde baz istasyonu kurulum, bakım ve işletim hizmetlerini verecek. 1 Ekim'de başlayan ihale süreci 3.5 yılı kapsıyor.