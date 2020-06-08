Mikrolink, Deutsche Telekom'un çözüm ortağı oldu

08 Haziran 2020

Bilişim teknolojileri şirketi Mikrolink’in Almanya’daki “Data und Telekomunikation” şirketi, Avrupa’nın en önemli mobil operatörlerinden Deutsche Telekom’la işbirliği yapacak.

Açık Holding’in, telekomünikasyon ve bilişim teknolojileri alanında faaliyet gösteren Almanya’daki Mikrolink Data und Telekomunikation GmbH şirketi, önemli bir anlaşmaya imza attı. Şirket, geçen hafta imzalanan anlaşma çerçevesinde Avrupa’nın en büyük telekomünikasyon kuruluşlarından Deutsche Telekom’un çözüm ortağı oldu.

Konu ile ilgili bilgi veren Mikrolink Avrupa CEO’su Selim Kuzu, Deutsche Telekom ile imzalanan çerçeve anlaşmasının önemli bir adım olduğunu, Avrupa’nın diğer operatörleriyle sürdürülen görüşmelerin de yakında olumlu sonuçlanacağına inandığını söyledi. Özellikle hızlı bir şekilde 5G’ye geçen Deutsche Telekom’la, telekomünikasyon altyapılarının kurulum, bakım ile zayıf akım, fiber optik montaj ve pasif ekipman tedariği alanında işbirliği yapacaklarını belirtti.

Dünyanın 16 ülkesinde hizmet veren Türkiye merkezli Mikrolink şirketi, Avrupa’da giderek artan faaliyetleri ve eşgüdümlü büyüyen pazar payına paralel olarak, Haziran 2020 itibariyle yeni bir yapılanmayla Avrupa’daki tüm faaliyetlerini tek çatı altında birleştirdi ve yeni organizasyonun başına da Açık Holding Yönetim Kurulu Üyesi Selim Kuzu, Avrupa CEO’su olarak atandı.