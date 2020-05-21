Mikrolink’ten siber saldırılara geçit vermeyen iki yeni ürün

21 Mayıs 2020

Koronavirüs salgını ile birlikte evden çalışmanın yaygınlaşması ve salgın sonrasında da bu uygulamanın önemli oranda devam edecek olması, bazı riskleri de beraberinde getiriyor. Bu risklerin başında da siber saldırılar geliyor. Açık Holding’in, 7 ülkedeki 13 şirketiyle iletişim teknolojileri alanında faaliyet gösteren şirketi, Mikrolink, siber güvenliğin en büyük iki temel sorununa iki yeni çözüm geliştirdi. Bunlardan birincisi kurumsal ağlara yüksek güvenli erişim imkanı sağlayan ürün, diğeri de yeni nesil güvenli veri yedekleme ve geri yükleme uygulaması. Söz konusu yeni teknolojiler, dışarıdan müdahale ve manipülasyona izin vermeyerek, siber saldırıları daha oluşmadan engelliyor. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Mikrolink Bilişim Genel Müdür Yardımcısı Beste Uçak, Türkiye 2019 yılında, dünyada siber saldırıların hedefi olan 5’inci ülke olduğunu ve bir önceki yıla göre de veri ihlalinin 33 arttığını söyledi.

1 milyondan fazla kişi zarar gördü

Bu ihlaller nedeni ile 1 milyondan fazla kişinin hasar gördüğünü söyleyen Uçak, “Ülkemizdeki bilgisayarların yüzde 42’sinde yazılım açığı bulunması ve kullanılan zayıf şifreler, hem kişisel verilerinize hem de çalıştığınız şirketin verilerine ulaşmaya çalışan siber suçlularına kolay bir zemin sunuyor” dedi. Mikrolink olarak, veri güvenliği ve siber saldırılara karşı yüksek düzeyde güvenlik sağladıklarına dikkat çeken Beste Uçak, “Türkiye’nin ve Avrupa’nın büyük kurum ve şirketlerinin de tercihi olan iki ürünümüzle, bilişim sektöründe anahtar bir rol üstleniyoruz. Milli, yerli ve rakipsiz ürünlerimizle elde ettiğimiz başarıyla, küresel pazarda yakından takip edilen bir teknoloji şirketi olmanın gururunu yaşıyoruz” dedi.

“Ciddi enerji tasarrufu sağlıyor”

Şirketin geliştirdiği iki yeni teknolojiden ilki yeni nesil sayTRUST VPSC (Virtual Private Secure Communikation). Geleneksel VPN (Virtual Private Network) teknolojisine göre, kurumsal ağlara yüksek güvenli erişim sağlayan ürün, siber saldırı veya manipülasyona izin vermeyen, yüksek güvenli iletişim, erişim ve veri transferi çözümü olarak ön plana çıkıyor. Şirketin BT altyapıları için yüksek güvenlik ve performans sunan diğer ürün ise sayFUSE (Fast Universal Storage Engine). Yeni nesil üst düzey veri yedekleme ve geri yükleme platformu çözümü olan ürün, sektörde saatte 50 TB depolama ve 18 TB fiziki veri yedeklemesi yapan tek cihaz. Güvenli, hızlı, ölçeklenebilir ve verimli bir sunucu olan sayFUSE, depolama, yedekleme ve arşiv işlemlerini tek bir cihazda birleştirdiği için ciddi bir enerji ve alan tasarrufu sağlıyor.