Milangaz, resmen OYAK bünyesinde

25 Ağustos 2020

OYAK, Milangaz’ın, marka ve LPG operasyonlarını satın almak üzere yaklaşık bir yıldır devam eden görüşmelerin sonucunda hisse devrini tamamladı. Milangaz, OYAK çatısı altında 5 deniz terminali, 19 tüp dolum tesisi, 550’den fazla otogaz bayii ve 1.200’e yakın tüp gaz bayii ile hizmet vermeye devam edecek.

OYAK Genel Müdürü Süleyman Savaş Erdem, “kararlılık dönemi” olarak adlandırdıkları bu dönemde, enerji sektöründe ilk aşamada hedeflenen büyüme hamlesini tamamlayarak; karlılık, rekabet gücü ve yarattıkları katma değeri daha da artıracaklarını ifade etti. 20 noktada 130.000 m3'lük LPG depolama kapasitesi ile Türkiye’nin en yaygın ve en güçlü lojistik ağına sahip olduklarını belirten Erdem, hedeflerini Milangaz’ın devralınmasıyla ulaşılan, otogazda yaklaşık yüzde 10 ve tüp gazda yüzde 19’lük pazar payını daha yukarı taşıyarak liderliğe gidecek yolculuğu tamamlamak olarak açıkladı.

Stratejik satın almalarla, OYAK’ın enerji sektöründeki geleceğini şekillendirdiklerini belirten Erdem, “Milangaz satın almasıyla birlikte artık toptan, otogaz ve tüp gaz dahil LPG sektörünün tüm değer zincirinde yüzde 100 yerli sermaye ile hizmet vermeye başlayacağız. Milangaz’ın yüksek dolum tesis sayısı ve geniş ağ kapsama alanı ile depolama kapasitesinin ortalamanın üzerinde olması bize yeni ticari fırsatlar sağlayacaktır. Önümüzdeki dönemde de, değerlerimiz çerçevesinde, üyelerimizin sayısı artarken, birikimlerini de verimli yatırımlarla değerlendirmeye ve ülkemizin büyüme ile istihdam yaratma hedeflerine katkı sunmaya devam edeceğiz” dedi.