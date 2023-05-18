Milano’da Tosyalı’nın yeşil ürünlerine büyük ilgi
Tosyalı Holding, İtalya'nın Milano şehrinde düzenlenen ve dünyanın en önemli demir-çelik fuarlarından olan Made in Steel Fuarı'na "Tosçelik Profil ve Sac" şirketi ile katıldı. Tosyalı, Made in Steel Fuarı'nda büyük bir alanda ziyaretçilerini ağırladı.
Tosyalı Holding, İtalya'nın Milano şehrinde düzenlenen ve dünyanın en önemli demir-çelik fuarlarından olan Made in Steel Fuarı'na "Tosçelik Profil ve Sac" şirketi ile katıldı. Tosyalı, Made in Steel Fuarı'nda büyük bir alanda ziyaretçilerini ağırladı.
Tosyalı Yönetim Kurulu üyeleri Şerif Tosyalı ve Kadir Tosyalı'nın da katıldığı fuarda, Tosyalı şirketlerinin "boru", "profil", "sac", "filmaşin" ve "hadde" ürün gruplarındaki yenilikçi ürünlerinin sergilendiği stant alanı ilgi odağı oldu. Tosyalı Holding şirketlerinin toplam ihracatının yaklaşık yüzde 40'ını gerçekleştirdiği Avrupa pazarındaki demir-çelik sektörü müşterilerinin büyük önem verdiği fuarda, holding, yeşil çelik üretimine yönelik yatırımlarıyla AB Yeşil Mutabakat sürecinde Avrupa pazarı için önde gelen yeşil çelik üreticilerinden olacağını gösterdi.
Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Üyesi Şerif Tosyalı, "Dünyanın en büyük fuarlarından birine Tosçelik ile katılarak hem küresel pazarlardaki etkinliğimizi pekiştirdik hem de çelik sektörünün yeşil dönüşümüne Tosyalı Holding ve grup şirketleri olarak hazır olduğumuzu uluslararası müşterilerimize bu platformda da göstererek bir kez daha tescilledik" diye konuştu.