Milano’da Tosyalı’nın yeşil ürünlerine büyük ilgi

Tosyalı Holding, İtalya'nın Milano şehrinde düzen­lenen ve dünyanın en önemli demir-çelik fuarlarından olan Made in Steel Fuarı'na "Tos­çelik Profil ve Sac" şirketi ile katıldı. Tosyalı, Made in Steel Fuarı'nda büyük bir alanda zi­yaretçilerini ağırladı.

Tosyalı Yönetim Kurulu üyeleri Şerif Tosyalı ve Kadir Tosyalı'nın da katıldığı fuar­da, Tosyalı şirketlerinin "bo­ru", "profil", "sac", "filmaşin" ve "hadde" ürün gruplarında­ki yenilikçi ürünlerinin ser­gilendiği stant alanı ilgi oda­ğı oldu. Tosyalı Holding şir­ketlerinin toplam ihracatının yaklaşık yüzde 40'ını gerçek­leştirdiği Avrupa pazarında­ki demir-çelik sektörü müş­terilerinin büyük önem verdi­ği fuarda, holding, yeşil çelik üretimine yönelik yatırımla­rıyla AB Yeşil Mutabakat sü­recinde Avrupa pazarı için ön­de gelen yeşil çelik üreticile­rinden olacağını gösterdi.

Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Üyesi Şerif Tosyalı, "Dünyanın en büyük fuarla­rından birine Tosçelik ile ka­tılarak hem küresel pazarlar­daki etkinliğimizi pekiştirdik hem de çelik sektörünün yeşil dönüşümüne Tosyalı Holding ve grup şirketleri olarak ha­zır olduğumuzu uluslararası müşterilerimize bu platform­da da göstererek bir kez daha tescilledik" diye konuştu.