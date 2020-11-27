Milas-Bodrum Havalimanı 'Havalimanı Sağlık Akreditasyonu'nu aldı

Milas-Bodrum Havalimanı ilgili tüm kriterleri karşılayarak, pandemi döneminde güvenli seyahat için oluşturulan sertifikayı almaya hak kazandı.

Konuyla ilgili açıklama yapan TAV Milas-Bodrum İşletme Koordinatörü İclal Kayaoğlu, hükümetlerin sınırlarını kapatmaları nedeniyle pandemiden ciddi şekilde etkilenen havacılığın, yeni düzenlemelere en hızlı adapte olan sektörler arasında yer aldığını söyledi.

Salgının ortaya çıkmasının ardından Milas-Bodrum Havalimanı'nda çalışanların ve yolcuların sağlığını korumak üzere otoritelerin belirlediği önlemleri hızlıca ve tam olarak hayata geçirdiklerini anlatan Kayaoğlu, şu bildileri verdi: "Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından yayınlanan Havaalanı Pandemi Tedbirleri Sertifikasyonunu aldık ve Avrupa Havacılık Emniyeti Ajansı (EASA) tarafından oluşturulan protokolü imzaladık. Şimdi de ACI tarafından oluşturulan programa katıldık. Pandeminin etkisini yitirmesi ve seyahat kısıtlamalarının kalkmasıyla birlikte yolcularımızın güvenle seyahat etmeye başlayacağına inanıyoruz."