Miles, Ar-Ge’de savunma ve havacılığa yöneldi

HASAN KUŞ / İSTANBUL

İstanbul Sancaktepe’deki fabrikasında 1991 yılından bu yana hidrolik makine imalatı yapan Miles, kurulduğu tarihten bu yana sektöre birçok yeni yerli ürün kazandırdı. Bünyesindeki beş farklı firma ile edindiği yüksek mühendislik, imalat ve montaj teknikleri sayesinde uçak ikram aracından, trafik araç çekicisine, yük liftinden, araç engelli liftine kadar geniş ürün gamıyla tüm dünyaya ürün temin ediyor.

2021 yılında konsolide olarak ihracatta yüzde 25, toplam ciroda yüzde 30’luk bir büyüme hedeflediklerini açıklayan Miles Makina Genel Müdürü Mehmet Ali Hakan, “2021 ajandamızda yerli üretim oranını artırmak, elektrikli ve otonom özelliğe sahip yeni robotik sistemler geliştirmek, imalatını yaptığımız makinelerin enerji verimliliğini yükseltmek ve düşük bakım maliyetli makine gruplarını hayata geçirmek var.” dedi.

En yüksek talep kompakt yük liftine

Ürünlerinin kullanıldığı başlıca sektörlerin inşaat, lojistik, havacılık ve endüstriyel sanayi olarak sıralandığını kaydeden Mehmet Ali Hakan, bünyelerinde yükseltici platformlar alanında imalat yapan Miles GSE ve Miles Lift olarak iki firmalarının buldunduğunu söyledi. 2020 yılında özellikle Nisan ayından sonra gıda, perakende ve lojistik sektöründeki firmaların ürünlerine olan artan talebin arttığını dile getiren Hakan, bu sayede pandemiden en kârlı çıkan firmalarının Miles Lift olduğunu kaydetti.

Hakan, şöyle devam etti: “Satışlarımız 2020’nin son 8 ayı dikkate alındığında bir önceki döneme göre yüzde 38, son 3 yılın ortalamasına göre de yüzde 45 arttı. Yıl boyunca talebin en yüksek olduğu ürün, bir önceki yıla göre yüzde 57 adetsel satış hacmindeki artış ile Miles kompakt yük lifti oldu.” Hakan, kompakt yük liftin özellikle yerli piyasada yüzde 65 pazar payıyla Türkiye’deki global market zincirleri tarafından tercih edildiğini dile getirdi.

Pandemi boyunca en durgun firmalarının ise havacılık sektöründeki yavaşlamadan dolayı Miles GSE olduğunu dile getiren Mehmet Ali Hakan, sektördeki bu durgunluğu avantaja çevirerek Miles GSE ailesi olarak havacılık alanındaki Ar-Ge projelerine yoğunlaştıklarını vurguladı.

Hakan, bu iki firmanın dışında 20 yılı aşkın süredir araç çekici alanında hem üretici hem operatör olarak İstanbul Trafik Vakfı bünyesinde hizmet verdiklerini belirterek, “2020’de yurtiçindeki araç çekme operasyonlarına son vererek yurtiçinde sadece üretici olarak, yurtdışında ise hem operatör hem üretici firma olarak hizmet vermeye devam ediyoruz” diye konuştu.

“Havacılıktaki açığı medikal koruyucu ekipmanları ile kapattık”

Bunun yanında 2020 yılında önceki yıllarda teslim ettikleri işlerin devamı olan birçok kamu projesine imza attıklarını anlatan Mehmet Ali Hakan, “Bunlardan sonuncusu, İstanbul’daki Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattının hidrolik acil çıkış ve bağlantı kapaklarıydı. Bu zor dönemde istihdamın korunması amacıyla özellikle havacılık sektöründeki durgunluğu bir miktar kompanse edebilme amacıyla PME Medikal Koruyucu Ekipmanları firmasını kurarak, otomatik maske makinasından siperliğe, ozon sterilizasyon cihazından cerrahi maskeye kadar toplum sağlığını gözeten ve fayda sağlayan yeni imalat hattımızı hayata geçirdik.” dedi.